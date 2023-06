Die Spitze bricht weg

Die heimische Fußball-Landschaft wurde kräftig umgepflügt. Kein Ostligist mehr, kein NÖ-Landesligaklub mehr für den Bezirk. Einzig in der Wiener Stadtliga halten die SV Schwechat und der SC Mannswörth die Bezirksfahnen hoch. Binnen eines Jahres ist die Spitze praktisch weggebrochen. Ein Befund, der nur auf den ersten Blick dramatisch ausfällt.

Bei Bruck schien's nur eine Frage der Zeit, wie lange der Krug zum Brunnen gehen kann, eher er scheppernd zerbricht. Das Ende mit Schrecken des Regionalligisten tut weh. Einen Neubeginn wird's wohl erst 2024 geben können. In der 1. Landesliga mühte sich Mannersdorf länger in den Mühlen des Abstiegskampfs. Eine Konsolidierung in der 2. Landesliga Ost kann dem Klub nur gut tun. Und dann sind da noch die drei Meister im Unterhaus – allen voran das einstige Zugpferd Himberg, das in der Gebietsliga durchstarten möchte.

Ein Teil der „alten Fußballwelt“ in der Region zerbricht. Etwas Neues entsteht. Hoffentlich.