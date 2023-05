Ein guter Anfang

In Wolkersdorf und Mistelbach laufen die Kaderplanungen für die kommende Spielzeit. Beim SCW, dem am Freitag das Spitzenspiel mit Gerald Schalkhammers Korneuburgern ins Haus steht, verlängerte Christian Stanic als Erster seinen Vertrag. Ein starkes Zeichen – auf mehreren Ebenen. Stanic muss Wolkersdorf und das Umfeld schätzen, denn der Führende der Torschützenliste hatte mit seiner Quote sicher mehrere gute Angebote auf dem Tisch legen.

Genau so gut wie seine Arbeit auf dem Feld ist auch jene von Sportleiter Wolfgang Jaich und dessen Team abseits des Rasens. Ohne Grund und das nötige Vertrauen bleibt deine wohl heißeste Aktie nicht an Bord. Das ist auch ein Signal für den Rest der Mannschaft, die jetzt bei ihrer Entscheidungsfindung jene Sicherheit hat, die Stanic bei seiner nicht hatte – nämlich zu wissen, dass man zumindest den Goalgetter weiterhin in den eigenen Reihen hat. Es wäre wenig verwunderlich, wenn nach „Stani“ in der kommenden Woche weitere Leistungsträger folgen.