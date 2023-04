Ein heißes Derby

Werbung

Samstag, 19 Uhr. Quasi zur Primetime steigt das Derby zwischen Vösendorf und Brunn. Ein Derby, das wieder viel Brisanz verspricht. Weil beide Teams tabellarisch gut dastehen. Brunn ist als erster Korneuburg-Verfolger auf dem zweiten Platz, kann mit weiteren Siegen Druck auf den Leader aufbauen. Selbst der Titel ist keine völlige Utopie – auch wenn das Wort Meistertitel in Brunn keiner in den Mund nehmen will.

Und dann ist da Vösendorf. Die setzen ihre starke Heimbilanz, die sie schon unter Ex-Coach Christoph Knirsch hatten, auch unter Spielertrainer Sascha Steinacher fort. Doch nicht nur deswegen sind die Vösendorfer Karten für das Derby gut. Denn vor allem in den Duellen gegen den Bezirksrivalen hat Vösendorf Zuhause eine gute Bilanz.

Zu verlieren hat Brunn aufgrund der Tabellenkonstellation allerdings mehr als der Lokalrivale.