Ein Loch im Kader

Nach einem kleinen Stotterstart unter Markus Siebenhandl hat Wolkersdorf mittlerweile das Vorjahresniveau erreicht. Auch in der Tabelle, die den SCW nach dem Sieg in Mistelbach weiterhin als Zweiten auswirft. Umso bitterer kam da die Nachricht vom Kreuzbandriss bei Christian Stanic. Beim Derbysieg in Mistelbach sah es schon so aus, als würden trotz guter Leistung gerade die Tore fehlen. Am Ende mussten zwei Standards herhalten, um zu siegen.

Auf Dauer wird es wohl die zentrale Frage der Saison werden, wie gut Stanic zu ersetzen ist. Mit Daniel Schöpf und Emanuel Rajdl bleiben kreative Köpfe und starke Assistgeber, die auch selbst treffen können, wie 19 gemeinsame Tore in der Vorsaison beweisen. Der klassische Torjäger, der auch die 25er-Marke erreichen kann, ist nun aber nicht mehr im Kader. Zumindest bis Winter, wenn Wolkersdorf am Transfermarkt nachlegen könnte.

Bis dahin sind aber noch harte Nüsse zu knacken. Mit Brunn, Stockerau, Bad Vöslau und Bisamberg warten nun vier Gegner aus der oberen Tabellenhälfte.