Eine absurde Liga

Eigentlich ist es ja absurd: Da spielt der SV Sierndorf seine stärkste Saison der Vereinsgeschichte in der 2. Landesliga, hält den größten Teil des Kaders beisammen und verstärkt sich jetzt mit einem echten „Kracher“. Und dennoch wird es schwer werden, die Platzierung der Vorsaison, sprich Platz fünf, zu erreichen.

Warum? Weil eine starke 2. Landesliga Ost, trotz des Abgangs von Meister Korneuburg, noch stärker geworden ist. Stockerau rüstet auf, Aufsteiger Ebreichsdorf noch mehr. Die Teams aus dem Süden, sprich Brunn oder Vösendorf, sind ohnehin bärenstark. Dazu kommen die zwei Neulinge, die Admira und Horn Amateure, vor allem Erstere wohl schon 1. Landesligatauglich. Und da reden wir noch gar nicht von Vizemeister Wolkersdorf oder etwaigen Überraschungsteams.

Die Luft ist also dünn, was auch erklärt, warum in dieser Übertrittszeit bisher bei so manchem Verein mit dicker Brieftasche herumgewunken wird. In dieser Liga scheint das aber auch nötig zu sein.