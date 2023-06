Die Gerüchteküche brodelte bis zuletzt beim 1. FC Bisamberg, wer denn neuer Trainer wird. Auch Andi Ogris war ein Thema. Er hätte sich bestens in die Liste der prominenten Ex-Profis wie Thomas Flögel und Andi Lipa eingefügt. Am Ende wurde es Rene Hieblinger, der die letzten drei Jahre bei Landesligist Retz tätig war.

Vielleicht keine – für Bisamberger Verhält-nisse in der Vergangenheit – spektakuläre, aber eine kluge Wahl. Warum? Weil Hieblinger als akribischer Arbeiter mit einem klaren Konzept und guter Menschenführung gilt. In der Umbruchphase, in der sich die Bisamberg gerade befinden – auf und abseits des grünen Rasens – gibt es schlechtere Eigenschaften für einen neuen Übungsleiter.

Auch dass es Sportdirektor Sascha Pichler wichtig war, zu betonen, dass man mit Hieblinger längerfristig plant, passt da ins Bild. Natürlich gibt es für Hieblinger einige Stolperfallen, Querschüsse aus den eigenen Reihen oder die hochgerüstete 2. Landesliga. Aber die Idee hinter seiner Verpflichtung ist gut.