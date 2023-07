Es geht wieder rauf

Ebreichsdorf und seine Kritiker. Lange Zeit galt der ASK als einer der Vorzeigevereine in Niederösterreich. Regionalliga-Meister. Cup-Sensation. Eine starke Jugendarbeit.

Ein Image, das nach dem Regionalliga-Aus während der Corona-Pandemie eine Delle bekam. Weil für viele unverständlich war, dass sich ein Verein die Liga, in der er spielen will, quasi selbst ausgesucht hat.

Drei Jahre später ist Corona Geschichte – und Ebreichsdorf will sportlich wieder angreifen. Der erste Schritt gelang mit dem Meisertitel in der Gebietsliga und dem damit verbundenen Aufstieg in die 2. Landesliga Ost.

Doch das soll und muss angesichts der Qualität der Mannschaft nur eine Zwischenstation sein. Die Regionalliga sei überhaupt kein Thema, betont Präsident Wolfgang Martinschitz.

Die 1. Landesliga als Wunschliga? Gerade im südlichen Niederösterreich war sie aufgrund der weiten Auswärtsspiele keine Wunschvorstellung. Das hat sich geändert. Langfristig sieht sich der ASK genau dort.