Gut für beide Seiten

Niki Maslowski ist also zurück im Bezirk. Der 21-jährige Innenverteidiger hat, trotz junger Jahre, schon viel gesehen. Er versuchte sich bei Sturm Graz II, schnupperte schon Regionalliga-Luft und will jetzt bei Mistelbach wieder in die Spur finden.

Maslowski war in den vergangenen Jahren ein Suchender, bekam nirgends viel Spielzeit und geht jetzt vermeintlich einen Schritt zurück. Für ihn könnt das Engagement in der 2. Landesliga Ost die erhoffte Sicherheit und regelmäßige Spielpraxis mitbringen. Für Mistelbach hat es ebenfalls zwei positive Effekte. Der Unterolberndorfer ist ein „Local Hero“, unterstreicht einmal mehr das Vorhaben, junge, gute Leute aus der Umgebung an den Verein zu binden und die Kräfte zu bündeln. Auf der anderen Seite heizt der Linksfuß den Konkurrenzkampf an. Alexander Graf und Thomas Augustin waren im Frühjahr stets gesetzt. Natürlich waren die Leistungen in Ordnung, zum Teil sogar stark, aber es gab auch keinen Dritten, der Druck machte.