Reifeprüfung wartet

uch wenn es vor allem Trainer Gerald Schalkhammer nicht hören will: Das Duell Erster, sprich Korneuburg, gegen den Zweiten Wolkersdorf ist ein Finalspiel um den 2.- Landesliga-Meistertitel. Gewinnen die Korneuburger, beträgt der Abstand zehn Punkte – bei noch vier ausstehenden Spielen ein für die Konkurrenz kaum mehr einzuholender Vorsprung.

Verlieren Schalkhammer und Co., sind es aber plötzlich nur mehr vier Zähler, und das Restprogramm ist äußerst happig. Zudem kommt dann noch der Kopffaktor ins Spiel, Qualität hin oder her – eine brisante Ausgangslage und gleichzeitig auch die ultimative Reifeprüfung für den Top-Favoriten.

Denn hält man dem Druck stand, dann hat man im Verein alles richtig gemacht. Und wenn es nicht klappt, dann wird sich erst recht zeigen, ob der qualitätsvolle Kader auch mit solchen Drucksituationen klarkommt. Allerdings fehlen da Erfahrungswerte, weil Kapitän Andreas Bauer und Co. heuer noch nie in so eine Situation gekommen sind.