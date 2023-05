Warnendes Beispiel

Wahnsinn ist ein Hilfsausdruck für das Finale der deutschen Bundesliga. Von dieser Dramatik sind wir in der 2. Landesliga zwar noch weit entfernt, aber wahnsinnig ist es schon, dass die bisher so souveränen Korneuburger zum zweiten Mal in Folge verloren und den zweiten „Matchball“ ausließen. Und jetzt wartet ausgerechnet Erz- und Lokalrivale Stockerau.

Vier Punkte Vorsprung sind immer noch ein komfortabler Vorsprung und die Konkurrenz scheint auch nicht wirklich aufsteigen zu wollen. Allerdings sollte man sich darauf nicht wirklich verlassen. Zudem wird das Herz des SCK-Mittelfelds, die beiden überragenden Maximilian Balzer und Daniel Hautzinger bis zum Saisonende fehlen. Und in der letzten Runde dann den Titel mit einem Auswärtsmatch in Sierndorf zu fixieren – es gibt angenehmere Aufgaben.

Aber davon ist Korneuburg noch weit entfernt, ein Sieg am Freitag und man hat anderthalb Hände am Meisterteller. Nur diese hatten die Dortmunder am vergangenen Samstag auch.