Und wieder mit 1:4 verloren

Langenlebarn - Sierndorf 1:4. Eine halbe Stunde lang ließ Langenlebarn fast nichts zu. Nur ein Mal kam wirkliche Gefahr auf: Angriff über rechts (Severin Weinhappel), Wechselpass auf links (Jan Wiesauer), von dort Stanglpass zur Mitte, wo Dominik Silberbauer den Ball nicht richtig verarbeiten konnte.

Ein Corner brachte Sierndorf schließlich in Führung. Uros Lrusic traf nach Zuspiel von Leonhard Sommerer.

Viel hatte sich Langenlebarn für die zweite Halbzeit vorgenommen. Und nur drei Minuten nach Wiederbeginn war das Spiel endgültig hoffnungslos verloren. Sierndorf ging mit einem Doppelschlag in einer Minute mit 3:0 in Führung. Zunächst traf Sommerer genau ins lange Eck. Dann leistete Mathias Szuchony mit einem Fehlpass die unfreiwillige Vorarbeit, in der Mitte war Silberbauer völlig ungedeckt.

Michael Buchinger (David Pennerstorfer war am Posten, 64.) und der junge Patrick Jirout (85.) vergaben die frühere Chance aufs Ehrentor, das dann Ben Duty per Freistoß doch noch besorgte (87.).

„Wieder war eine Standardsituation der Dosenöffner im Spiel. Zwischendurch haben wir uns phasenweise gut präsentiert, am besten in der halben Stunde vor dem ersten Gegentor. Dann wieder war es für die Liga zu schwach“, meinte Langenebarns sportlicher Leiter Günter Flehberger.

Bei den Sierndorfern resümierte Trainer Lukas Fürhauser zufrieden: „Wir waren überlegen, schon zur Pause war das 1:0 absolut in Ordnung. Danach hat uns Doppelpack kurz nach der Pause natürlich super in die Karten gespielt. Damit war alles erledigt.“

Statistik:

Langenlebarn - Sierndorf 1:4 (0:1)

Torfolge: 0:1 (38.) Krusic, 0:2 (47.) Sommerer, 0:3 (48.) Silberbauer, 0:4 (73.) Weinhappel, 1:4 (87., Freistoß) Duty

Karten: Moormann (45., Gelbe Karte Foul), Sommerer (90., Gelbe Karte Kritik)

Langenlebarn: Blauensteiner (54. Noitzmüller), Buchinger, Müllner Thomas (80. Jirout), Duty Christopher (76. Kellner), Grill, Gugganig, Arnautovic, Waiss (54. Bauer), Szuchony, Duty Benjamin, Eder

Sierndorf: Müllner Michael (69. Wagner), Krusic (69. Lossmann), Gnant (59. Koran), Omoighe, Maierhofer (8. Weinhappel), Wiesauer, Moormann, Silberbauer, Pennerstorfer, Herbst, Sommerer

350 Zuschauer, Schiedsrichter: Andreas Kaiblinger