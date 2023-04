Ein offener Schlagabtausch

Langenlebarn - Wolkersdorf 1:2. Wolkersdorf feierte den erwarteten Favoritensieg. Langenlebarn leistete aber große Gegenwehr.

Vor der Pause waren die Hausherren dem Führungstor sogar näher. Immer, wenn es schnell über die Seiten ging, wurde Langenlebarn gefährlich. Nach einem Vorstoß von Markus Horaczek über links kam der am langen Eck lauernde Ben Duty um einen Tick zu kurz (6.). Nach Hereingabe von Dominic Blauensteiner von rechts traf Horaczek nur die Außenstange (28.).

So war das 1:0 (Ben Duty traf nach Assist von Günter Eder) gar nicht unverdient. Das Tor war zugleich Weckruf für Wolkersdorf. Die Gäste fuhren wütende Angriffe und stellten das Spiel binnen sechs Minuten auf den Kopf. Vor dem postwendenden Ausgleich brachte Langenlebarn den Ball nicht weg, und Goalgetter Christian Stanic erzielte sein 17. Saisontor. Gleich darauf war der Doppelschlag perfekt: Florian Waranitsch traf volley unter die Latte.

Aber Langenlebarn steckte nicht auf. Nach Flanke von Horaczek erzielte Eder das vermeintliche 2:2, das der Schiri wegen angeblicher Abseitsstellung aberkannte - eine umstrittene Entscheidung (70.). Der SDL hatte noch zwei weitere dicke Chancen. Erst legte sich Michael Buchinger den Ball zu weit vor - er wäre alleine auf das Tor gezogen (71.). Dann spritzte Eder in einen viel zu kurz geratenen Rückpass von Stanic, aber Christian Schiller warf sich erfolgreich in Eders Schuss (85.).

Langenlebarn machte auf, und Wolkersdorf war im Konter brandgefährlich. Adnan Arnautovic faustete einen Außenristschuss von Emanuel Rajl aus dem kurzen Eck (73.), ehe Thomas Petronczki den Ball über das Tor donnerte (84.). Die größten Sitzer aber vergab Stanic, der damit zum tragischen Helden avancierte und im Finish von Trainer Günter Schießwald aus dem Spiel genommen wurde: Erst schoss Stanic aus bester Position drüber (86.) und im nächsten Angriff aus kurzer Distanz den auf der Linie stehenden Patrick Grill an (88.). Und ganz am Schluss wieder Langenlebarn: Horaczek holte einen Freistoß an der Strafraumgrenze heraus, wobei der Gefoulte Elfmeter reklamierte. Ben Duty hatte sein Visier aber zu hoch eingestellt.

So blieb es nach dem munteren Schlagabtausch beim 1:2 in einem kurzweiligen Spiel, das auch ganz anders ausgehen hätte können.

„Unsere Leistung war mehr als in Ordnung“, so SDL-Kapitän Markus Horaczek. Dem konnte Trainer Matej Mitrovic nur beipflichten: „Wir waren wirklich gut und hätten uns mehr verdient.“ Sportlicher Leiter Günter Flehberger haderte wieder einmal mit knappen Schiri-Entscheidungen: „Das Tor zum 2:2 war regulär. Aber so ist es, wenn man gegen den Abstieg spielt. Schade, heute wäre etwas drinnen gewesen.“

Wolkersdorf-Urgestein Thomas Eibl sagte nach dem Spiel: „Die erste Halbzeit war nicht wirklich gut von uns. Zu wenig aktiv, zu wenig aggressiv. In der zweiten Halbzeit war es dann besser. Am Schluss haben wir drei 1000%ige Torchancen ausgelassen, also schon ein verdienter Sieg.“ Aber auch er pflichtete Flehberger bei: „Ich glaube nicht, dass das 2:2 Abseits war.“

Statistik:

Langenlebarn - Wolkersdorf 1:2 (0:0)

Torfolge: 1:0 (54.) Duty, 1:1 (56.) Stanic, 1:2 (63.) Waranitsch

Karten: Müllner (57., Gelbe Karte Foul)Rajdl (89., Gelbe Karte Unsportl.), Stöckl (16., Gelbe Karte Foul), Hochmeister (44., Gelbe Karte Foul), Waranitsch (85., Gelbe Karte Unsportl.)

Langenlebarn: Arnautovic, Szuchony, Horaczek, Müllner, Gugganig, Blauensteiner (70. Bauer), Grill, Duty Benjamin, Buchinger, Duty Christopher, Eder

Wolkersdorf: Stöckl (HZ. Eibl), Schiller, Zillinger (HZ. Waranitsch), Hager, Bleyer, Petronczki, Rajdl (88. El Dib), Mikulanec, Stanic (88. Fuchs), Hochmeister, Schöpf

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Andreas Gwandner