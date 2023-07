Rapid-Asse von einst geigen in Katzelsdorf auf

Jimmy Hoffer, Gerry Willfurth und Co. nahmen es in einer gut gefüllten Leitha-Arena mit verdienten Katzelsdorf-Kickern, wie Daniel Tometschek oder Walter Lichtenwörther auf. Die Rapidler zeigten, dass von ihrer technischen Finesse nichts verloren haben und sorgten für das ein oder andere Gustostückerl am Ball. Am Ende setzten sich die Grün-Weißen auch durch. Das Legenden-Match war aber auch ein Duell zweier Teamkollegen. Rapids Christopher Drazan kickt ja in der Meisterschaft für den Leithaclub. Am Samstag streifte er aber das grün-weiße Trikot über. Auf der Gegenseite war der aktuelle Katzelsdorfer Kapitän Patrick Kadletz im Einsatz.