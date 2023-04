Mit zwei Traumtoren doch noch zum Remis

Mistelbach - Bisamberg 3:3. Die Heimischen kamen besser ins Spiel und verzeichneten in Minute neun die erste Chance. Markus Hosp bediente Emir Dilic, Bisamberg-Goalie Maximiian Schiener tauchte aber gut ins lange Eck und parierte. Chancen waren in der Folge Mangelware, Mistelbach musste aber früh verletzungsbedingt reagieren. Jan Neumann bekam in einem Zweikampf unglücklich einen Schlag auf die Nase und klagte über Schwindelgefühle, Etnik Iberdmaj ersetzte ihn im Zentrum.

In Folge klopfte auch Bisamberg erstmals an, ein Kopfball von Philip Holzer nach einem Corner ging aber klar drüber.

Aus dem Lehrbuch

Nach einem Foul in der Mitte gelang den Heimischen das 1:0 – und zwar aus dem Lehrbuch. Freistoß auf die linke Seite auf Markus Knebel, Linksverteidiger Michael Bernhard hinterlief, Stangler mit dem ersten Kontakt und DIlic musste in der Mitte nur den Fuß reinhalten. Die verdiente Führung. Die hielt aber beinahe nur eine Minute, der FCM war im Aluglück. Wieder war es Philip Holzer, wieder per Kopf – diesmal klatschte der Ball an die Latte.

Damit waren die Gäste aber besser im Spiel, eine Cornerserie brachte jedoch wenig Ertrag. Nach einem dieser Eckbälle in Minute 37 kam der zweite Ball von der anderen Seite noch einmal gut vors Tor, Martin Stehlik scheiterte aber am starken Jonas Beißer, der im Verbund mit der Latte klären konnte.

Wie wichtig diese Parade war, zeigte sich nur ein paar Minuten später. Einwurf rechts hinten durch Johannes Rapper, Spielverlagerung über Markus Hosp, der links wieder Knebel und in der Folge Bernhard mitnahm. Dessen Flanke verpasste Dilic in der Mitte hauchzart, Pascal Hager schob am zweiten Pfosten aber gekonnt zum 2:0 ein. Bisambergs Rechtsverteidiger Alexander Holzer wirkte einmal mehr überfordert. Vorne hatte der Defensivmann dann aber auch einen Moment, denn kurz vor der Pause fand eine Hereingabe von rechts Lorenz Grabovac links am Strafraum. Sein Schuss klatschte an die Außenstange. Mit 2:0 ging’s in die Pause.

Bisamberg nahm sich Einiges vor, Dominik Volf schloss nur Sekunden nach Wiederanpfiff ab, sein Schuss ging am langen Eck vorbei. Auf der Gegenseite schickte Dilic Anton Berisha ins Kino, aber auch sein Schuss mit links war keine wirkliche Gefahr. Gespielt waren da gerade einmal 46 Minuten.

Es ging munter weiter, Berisha senste auf der Mittelauflage Iberdemaj weg, Bisamberg-Coach Thomas Flögel war mit der gelben Karte gar nicht zufrieden. „Jetzt hast du dann eh bald alle von uns durch“, lauteten seine Worte in Richtung Schiedsrichter. Beim folgenden Freistoß brannte es lichterloh, Dilic fand am langen Pfosten Alexander Graf, der nochmal zur Mitte köpfte. An der anderen Stange lauerte wieder Hager, Schiener konnte sich auszeichnen (57.). Nur wenige Augenblicke später (58.) lief Dilic – der Winkel war schon ein wenig spitz – alleine auf Schiener zu. Querlegen wäre die bessere Option gewesen, der Angreifer versuchte es mit dem Chip, den der BIsamberger Schlussmann ahnte und abfing.

Diesmal saß der Kopfball

Aus dem Nichts klingelte es dann nach einer Stunde auf der anderen Seite. Ein Freistoß, direkt vor den Mistelbacher Auswechselspielern rund um Josef Hesek und Rona Bumba, die sich gerade warm machten, fand in der Mitte den Kopf von Berisha, der wuchtig das 2:1 besorgte. Die Gäste waren wieder da, Berisha peitschte sein Team an: „Geht schon Jungs!“

Wieder Dilic

Die Freude währte nur zehn Minuten, die Gastgeber hatte nämlich noch einen in petto. Dilic staubte ab, nachdem Schiener einen Schuss gerade noch so an die Latte lenken konnte. Bisamberg gab aber nicht auf und kam keine 60 Sekunden später wieder zum Anschlusstor - und wie. Grabovac belohnte sich für eine aufopferungsvolle Leistung und knallte das Leder an der Strafraumgrenze volley in den Knick. Genauer geht's nicht.

Damit waren die Gäste wieder da, Mistelbach wirkte angezählt. Stehlik toppte schließlich nach 80 Minuten den Grabovac-Treffer sogar noch und traf in Ibrahimovic-Manier aus 16 Metern per Fallrückzieher. Die Kugel fiel genau unter die Latte. „Insgesamt, über 90 Minuten, ist das 3:3 nicht glücklich. Natürlich haben wir in der ersten Halbzeit nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen haben. Aber in der zweiten Halbzeit waren wir schon gut“, resümierte Bisamberg-Sportleiter Sascha Pichler.

Statistik:

FC SPUSU MISTELBACH – 1. FC BISAMBERG 3:3 (2:0).

Torfolge: 1:0 (28.) Dilic, 2:0 (42.) Hager, 2:1 (61.) Berisha, 3:1 (72.) Dilic, 3:2 (73,) Grabovac, 3:3 (80.) Stehlik.

Mistelbach: Beißer; Rapper, Graf, Augustin, Bernhard; Neumann (20. Etnik Iberdemaj), Steingassner; Hager (67. Bumba), Hosp (80. Hesek), Knebel; Dilic.

Bisamberg: Schiener; Alexander Holzer, Philip Holzer, Berisha, Hefele; Stehlik, Dimitri Chryssajis; Grabovav, Schiesser, Volf; Ifkovits.

Algebra Sportzentrum Mistelbach, 200 Zuschauer, SR Ivankovic.