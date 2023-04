Ein Lattenpendler ins Glück

Werbung

Mistelbach - Breitenau / Schw. 1:0. Es bahnte sich ein „typisches Mistelbacher Spiel“ an. Mehr Anteile, mehr Ballbesitz, aber nicht wirklich zwingend und - auch kein eigenes Erfolgserlebnis. „Aus meiner Sicht waren wir schon in der ersten Halbzeit die überlegene Mannschaft“, sagte FCM-Trainer Marco Brank im Nachgang. Zwei gute Möglichkeiten sah er vor der Pause von seiner Elf auch. Einmal stand Markus Hosp nach einem Querpass alleine vor dem leeren Tor, die Kugel versprang sich vor dem Techniker allerdings so unglücklich, dass sie in den dritte Stock aufstieg.

Auch Flügel Pascal Hager fand eine gute Chance vor, sein Schuss ins kurze Eck hätte auch gepasst. Breitenau-Schlussmann Richard Mrozek hatte was dagegen.

Vier Wechsel innerhalb von acht Minuten

Brank reagiert zur Pause, brachte für den blassen Rona Bumba Marcel Bauer in die Partie. Emir Dilic ging ins Sturmzentrum, Bauer auf „seine“ linke Seite. Nach 53 Minuten legte Brank nach, Iberdemaj und Stuchetz kamen - auch Goalie Stefan Dominkovics musste runter. Nach einem Zusammprall klagte er über Schmerzen unterhalb des Kniegelenks im Bereich des Scheinbeinkopfs, ein Röntgen ergab, dass zumindest der Knochen in Ordnung ist. Für ihn kam Jonas Beißer.

Fußball gespielt wurde dann auch wieder und das, aus Sicht der Mistlebacher, gut. Bauer kam links an die Kugel, zog nach innen und traf per Lattenpendler zum 1:0. Der Schiedsrichterassistent zeigte seinem Chef das Tor an, Breitenau reklamierte heftig auf „Kein Tor“.

Die Heimischen hatten in der Folge ein paar Abschlüsse, wurden aber nie so richtig gefährlich. Auch von den Gästen kam wenig - bis in die 93. Minute. Da hätte ein Kopfball nach einem Corner genau unter die Latte gepasst, Beißer drehte das Leder mit den Fingerspitzen gerade noch über den Kasten und hielt damit den Dreier fest.

„Den haben viele, ich auch, schon drin gesehen. Da können wir uns alle bei ihm bedanken“, atemte Brank nach dem Schlusspfiff durch.

Statistik:

Mistelbach - Breitenau / Schw. 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (64.) Bauer

Karten: Dilic (92., Gelbe Karte Unsportl.)Hasi (93., Gelbe Karte Kritik), Pomelli (86., Gelbe Karte Foul), Krachler (94., Rote Karte Beleid.), Milivojevic (63., Gelbe Karte Kritik), Klimpar (HZ., Gelbe Karte Unsportl.)

Mistelbach: Dominkovics (53. Beißer), Graf, Hosp, Neumann (53. Iberdemaj), Rapper (53. Stuchetz), Steingassner, Dilic, Hager (89. Knebel), Bernhard, Bumba (HZ. Bauer), Augustin

Breitenau / Schw.: Klimpar, Barwitzius (67. Pireci), Meisl, Pomelli, Sittler, Sauer (88. Puhr), Schwarz, Milivojevic (82. Bauer), Mrozek, Hasi, Glaser

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Erik Karner