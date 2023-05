Langenlebarn nimmt drei Punkte in Mistelbach mit

Mistelbach - Langenlebarn 0:3. „Dann gewinnen wir eben in Mistelbach“, gab Kapitän gleich nach der unglücklichen Niederlage gegen Wolkersdorf die Marschroute vor. Und tatsächlich: Langenlebarn feierte einen klaren und verdienten Auswärtssieg, die ersten Punkte im heurigen Jahr!

Michael Buchinger brachte seine Farben mit dem Wind im Rücken mit einem Tausendguldenschuss ins Kreuzeck in Führung. Das Tor hatte Karolina, die kleine Tochter von Matthias Bauer voraus gesagt. „Wer heute ein Tor schießt? Du nicht, Papa. Der Buchi macht es.“ Buchinger erhielt die Prophezeiung als Sprachnachricht - daher auch der Handy-Torjubel. „Gegen Mistelbach treffe ich die Bälle immer so gut“, erinnerte Michael Buchinger an seinen Kracher im Hinspiel. Marco Brank, Trainer beim FCM, war klar: „Dann ist es gegen so einen defensiven Gegner natürlich ganz, ganz schwer.“

Nach einer Schrecksekunde - der Schiri zeigte nach einem vermeintlichen Foul von Horaczek schon auf den Elfmeterpunkt, nahm die Entscheidung auf Intervention seines Assistenten aber wieder zurück (9.) - ging es mit 0:1 in die Pause.

Das 0:2 als Knackpunkt

Die Gäste blieben im Konter brandgefährlich. So fiel auch das 0:2: Ben Duty hatte uneigennützig für Günter Eder aufgelegt.

Zwei Mal wurde Langenlebarn, alleine auf das Tor ziehend, zu Unrecht wegen Abseits zurück gepfiffen - das zweite mal nach einem Outeinwurf … Vater des Sieges war nicht zuletzt Adnan Arnautovic, der ein starkes Spiel machte und sich bei drei Topchancen von Emir Dilic nicht überlisten ließ. Bei einem Bauer-Kopfball, der um Millimeter vorbeiging, musste er nicht eingreifen. „Das hätte uns dann noch einmal Auftrieb geben können“, wusste auch Brank.

„Der Sieg war ganz, ganz wichtig. Wir haben wirklich gut verteidigt und auch gut Konter gespielt“, jubelte sportlicher Leiter Günter Flehberger. „Taktisch war es überragend - egal ob mit Vierer-, oder Fünferkette“, so Langenlebarns Trainer Matej Mitrovic, der in der Vorwoche beim SDL verlängert hatte.

Statistik:

Mistelbach - Langenlebarn 0:3 (0:1).

Torfolge: 0:1 (4.) Buchinger, 0:2 (55.) Eder, 0:3 (89.) Buchinger.

Mistelbach: Beißer; Stuchetz (72. Rapper), Graf, Augustin, Bernhard; Neumann (46. Bumba), Steingassner (78. Hesek); Hager (57. Knebel), Hosp (46. Etnik Iberdemaj), Bauer; Dilic.

Langenlebarn: Horaczek, Szuchony, Stickler, Müllner (83. Manduric), Eder, Arnautovic, Blauensteiner, Duty Benjamin, Buchinger, Duty Christopher (90. Bauer), Gugganig.

Algebra Sportzentrum Mistelbach, 220 Zuschauer, SR Halefoglu.