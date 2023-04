In Überzahl zwei Punkte verloren

Werbung

Nach dem Derbysieg ist vor dem schweren Heimspiel gegen Sierndorf. Das Match gegen die Elf von Trainer Lukas Fürhauser kam für Mistelbach denkbar schlecht um die Kurve, denn Sierndorf war schon nach sieben Minuten in Front. Uros Krusic traf nach einem guten langen Ball, genau zwischen die Innenverteidiger und Tormann Stefan Domnkovics, zum 1:0.

Kurz geschüttelt waren die Heimischen nach einer halben Stunde wieder zurück in der Partie. Nach einem Foul an Emir Dilic nahm sich der Gefoulte selbst der Sache an und verwandelte vom Elferpunkt zum nicht unverdienten Ausgleich. Das sah auch Coach Marco Brank so: „Ab der 20. Minute bis zur Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Der Halbzeitpfiff hat uns nicht wirklich geholfen.“

Dalmeida musste duschen gehen

Eine „X-Partie“ steuerte im zweiten Spielabschnitt dem folgerichtigen Ergebnis zu, ehe Matrose Cedric Dalmeida und Kapitän Leonhard Sommerer das Ruder für ihre Farben doch noch herumrissen. Der Ausschluss von Dalmeida in Minute 60 weckte nämlich eher die Sierndorfer auf, als die Mistelbacher. „Das hat uns nicht in die Karten gespielt. Wie das oft so ist, wenn der Gegner einer weniger ist, bekommt er dann die zweite Luft“, seufzte Brank.

Aus einem Konter der Gäste entstand ein Corner, der Abpraller landete rund 18 Meter vor dem Kasten genau vor den Füßen von Sommerer. Der fackelte nicht lange - 2:1 Sierndorf. Mistelbach erlitt Schiffsbruch und ging - zumindest an diesem Abend - baden. „Leider sehr unglücklich. Ein Punkt wäre im Bereich des Möglichen gewesen“, wusste Brank gleich im Nachgang.

Statistik:

Mistelbach - Sierndorf 1:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (8.) Krusic, 1:1 (32., Elfmeter) Dilic, 1:2 (75.) Sommerer

Karten: Graf (59., Gelbe Karte Foul)Dalmeida (29., Gelbe Karte Unsportl.), Herbst (63., Gelbe Karte Kritik), Silberbauer (72., Gelbe Karte Foul), Dalmeida (60., Gelb/Rote Karte Foul)

Mistelbach: Bauer, Bernhard, Dominkovics, Graf, Dilic, Bumba, Steingassner, Neumann (77. Knebel), Augustin, Rapper, Hosp (77. Hager)

Sierndorf: Krusic (86. Wagner), Silberbauer (80. Wiesauer), Sommerer, Moormann, Gnant, Maierhofer (53. Weinhappel), Pennerstorfer, Müllner, Dalmeida, Omoighe, Herbst

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Georg Harrer