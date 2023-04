Bauer-Doppelpack lässt Mistelbach jubeln

Werbung

Mistelbach - Wolkersdorf 2:1. 2:4, 2:2, 0:5, 0:4 - so lauteten die letzten Derbyergebnisse aus Sicht des FC Mistelbach. Fast schon eine Albtraumserie, der man vor heimischem Publikum unbedingt ein Ende machen wollte. Und genau so sollte es am Freitag auch kommen.

Mistelbach startete auch gleich besser in die Partie, dominierte das Geschehen in Hälfte eins, hatte gleich ein paar Abschlüsse. Emir Dilic verzog als Erster (4.), bekam aber Lob von Trainer Marco Brank: „Super Laufweg.“ Marcel Bauer versuchte es vom Sechzehner mit rechts (13.), dann musste Thomas Hochmeister einen Dilic-Schuss blocken, nachdem der erfolgreich zwei Haken gesetzt hatte (14.).

Folgerichtig fiel in Minute 38 dann auch das 1:0 für die Gastgeber. Mistelbach kam rechts durch, Dilic legte quer für Bauer, der nur noch den Fuß hinhalten musste und jubelnd in Richtung Tribüne abdrehte. Ebenfalls folgerichtig war die Reaktion des SC Wolkersdorf: Emanuel Rajdl, zuletzt erkrankt, wurde zum Aufwärmen geschickt. Denn der SCW hatte in Hälfte eins keinen einzigen nennenswerten Abschluss.

Wolkersdorf beim 2:0 komplett düpiert

Rajdl kam dann tatsächlich schon zur Pause, und mit ihm sofort die erste Torgelegenheit. Daniel Schöpf war durch, wurde aber zurückgepfiffen und hätte ohnehin die falsche Entscheidung getroffen. Der Kapitän wollte auf Thomas Eibl querlegen, der war aber gar nicht da (46.). Auf der Gegenseite versuchten sich Dilic und Rona Bumba, der Treffer sollte allerdings wieder Bauer gelingen.

Die Entstehungsgeschichte war aus Wolkersdorfer Sicht haarsträubend, der SCW wurde in dieser Szene komplett düpiert. Ein einfacher, ganz weiter Diagonalball aus der eigenen Hälfte reichte, um Marcel Bauer mit viel Wiese vor sich auf die Reise zu schicken. Lukas Weigl und Hochmeister stellten sich noch in den Weg, konnten das Unheil aber nicht mehr verhindern - Mistelbach führte 2:0 (63.).

Elfmeter machte es nochmal spannend

In der Folge schienen sich die Gäste endgültig in Frustration zu verlaufen. Und sie hatten Glück, als Bauer fälschlicherweise wegen Abseits zurückgepfiffen wurde (79.). So gab's dann doch noch einen späten Hoffnungsschimmer für die Roten, als Johannes Rapper im Strafraum Rajdl legte und Schöpf den Elfmeter sicher verwandelte (89.).

Plötzlich war der verdiente Mistelbach-Sieg nochmal in Gefahr, sogar Christian Schiller kam bei den letzten zwei gefährlichen Freistoßsituationen mit nach vorne. Bei einem davon erreichte der SCW-Keeper tatsächlich den Ball, doch die Szene wurde schon abgepfiffen.

Das war's dann auch, Mistelbach gewann erstmals seit 2019 wieder ein Derby und durfte diesen Erfolg vor über 600 Zuschauern auf der Tribüne auch ordentlich auskosten.

Stimmen zum Spiel

Mistelbach-Trainer Marco Brank: „Ein Derbysieg ist dann doch immer was Besonderes. Es fühlt sich sehr gut an. Ich finde, dass wir super in der Partie waren und über die 95 Minuten mehr als der verdiente Sieger. Was uns letzte Woche noch ein bisschen gefehlt hat die ersten 25 Minuten, haben wir heute von Anfang an gezeigt. Das macht halt einiges aus. Die Mannschaft, die mehr will, gewinnt halt oft auch das Spiel.“

Mistelbach-Verteidiger Johannes Rapper: „Es war extrem wichtig für uns, da wieder einmal zu bestehen, und dass wir wieder einmal die Nummer eins in Mistelbach sind. (...) Ich habe ihn leicht berührt (beim Elfmeterfoul, Anm.), aber egal, 2:1 gewonnen. Ich war überzeugt, dass wir es drüberbringen.“

Mistelbach-Tormann Stefan Dominkovics: „Wir waren speziell defensiv sehr aggressiv, haben eigentlich nichts zugelassen bis auf den Elfmeter. Am Ende ist es natürlich nicht angenehm, wenn da Standardsituationen sind, aber grundsätzlich gehört das zum Fußball dazu. Ich hätte mir manchmal gewünscht, dass wir intelligenter gewesen wären, die Fouls nicht gemacht hätten, aber Gott sei Dank haben wir es drübergebracht.“

Wolkersdorf-Trainer Günter Schiesswald: „Unser Spiel war enttäuschend, wir haben leider nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Das hatte verschiedene Gründe. (...) Die Körpersprache war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das Zweikampfverhalten, dieser absolute Wille, in ein Derby hineinzugehen. Auch der Kopf spielt eine wesentliche Rolle, wie man beim 2:0 gesehen hat. Das sind kleine Teile, die in Summe ausgeschlagen haben.“

Wolkersdorfs Sportlicher Leiter Wolfgang Jaich: „Ein verdienter Sieg für Mistelbach, die waren besser, vor allem kämpferisch.“

Statistik

Tore: Heim Marcel Bauer (39.), Heim Marcel Bauer (63.), Gast Daniel Schöpf (89., Elfmeter)

Mistelbach: Stefan Dominkovics, Alexander Graf, Thomas Augustin, Markus Hosp, Emir Dilic, Michael Steingassner, Michael Bernhard, Rona Bumba, Marcel Bauer, Johannes Rapper, Jan Neumann, Jonas Beißer, Oliver Stuchetz, Josef Hesek, Pascal Hager, Kevin Burgstaller, Markus Knebel, Markus Knebel (70. statt Rona Bumba), Pascal Hager (83. statt Markus Hosp), Josef Hesek (93. statt Emir Dilic)

Wolkersdorf: Christian Schiller, Matthias Hager, Thomas Eibl, Daniel Schöpf, Lukas Weigl, Florian Waranitsch, Fabian Stöckl, Thomas Neid, Thomas Petronczki, Thomas Hochmeister, Manuel Zillinger, Maximilian Weiss, Emanuel Rajdl, Fabian Fuchs, Niklas Mikulanec, Raffael Maier, Ahmed El Dib, Emanuel Rajdl (HZ. statt Florian Waranitsch), Niklas Mikulanec (70. statt Thomas Neid), Ahmed El Dib (70. statt Lukas Weigl), Fabian Fuchs (91. statt Manuel Zillinger)

Karten: Michael Bernhard (79. Gelb Unsportl.), Jan Neumann (82. Gelb Unsportl.), Christian Schiller (39. Gelb Kritik), Matthias Hager (76. Gelb Unsportl.), Niklas Mikulanec (79. Gelb Unsportl.), Thomas Hochmeister (81. Gelb Foul)