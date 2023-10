Wolkersdorf verwandelt Rückstand in Derbysieg

Mistelbach - Wolkersdorf 1:2. Wolkersdorf kam besser ins Derby und wurde in Minute sechs erstmals vorstellig. Emanuel Rajdls Dropkick vom Fünfereck zwang Richard Rickl zur ersten Parade, Thomas Augustin löschte den Rest. Mistelbach war nach einem Corner in der Anfangsphase da, Alexander Graf traf die Kugel aber nicht voll.

Nach 14 Minuten wurde das schon konkreter. Etnik Iberdemaj gewann in der Mitte einen Zweikampf gegen Daniel Schöpf, Tomas Tok fand mit seiner Hereingabe aber nur Niklas Mikulanec, der im Rutschen zum Corner klärte. Wolkersdorf meldete sich nur drei Minuten später mit der bis dahin dicksten Möglichkeit zurück. Stangler von rechts, Rajdl mit der Ferse und Schöpf aufs lange Eck. Einzig Rickl hatte was gegen die SCW-Führung und tauchte ab.

Gerade als Wolkersdorf das Kommando übernahm und ein Übergewicht erzeugte, schlugen die Heimischen zu. Tok fand in Minute 26 Marcel Bauer mit einem Lochpass, der in den Rückraum legte. Albert Kautz traf mit dem zweiten Kontakt und ließ sich natürlich gebührend feiern. Nach 43 Minuten traf auch Wolkersdorf, Schiedsrichter Michael Weber entschied allerdings auf Abseits. Thomas Petronczki köpfte den zweiten Ball noch einmal in die Box, wo Rajdl klar im Abseits stand. Betonung auf stand, denn der Offensivmann bewegte sich nicht Richtung Ball. Rickl kam raus, schoss ihn an, der Rebound landete bei David Lippeck, der das vermeintliche 1:1 erzielte.

Vierfachchance

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit brannte es im FCM-Strafraum noch einmal lichterloh. Nach einem Schöpf Corner scheiterten Ahmed El Dib, Matthias Hager, Fabian Stöckl und Mikulanec an Rickl oder an einem der vielen verteidigenden Beine. Mistelbach rettete sich in den nächsten Corner und danach in die Pause.

Auch nach dem Wechsel war es der SCW, der drückte. Petronczki schoss drüber, Rajdl ins Rickls Hände. Auf der Gegenseite fischte Maximilian Schiener einen Augustin-Kopfball raus, die Fahne des Assistenten ging ohnehin in die Höhe.

59 Minuten waren durch, als die Zuschauer den schönsten Angriff sahen. EL Dib und Bleyer lösten links ein Pressing-Situation der Gastgeber, Letzter fand mit seiner Flanke Rajdl, der im Sechzehner wunderbar mit der Brust ablegte. Schöpf schoss am Fünfer unbedrängt Drüber – eine XXL-Chance. Auf der anderen Seite verfehlte Kautz im Konter knapp, ehe Wolkersdorf vehement Handselfmeter forderte, selbigen aber nicht bekam.

66 Minuten waren auf der Uhr, als Fabian Stöckl nach einem Freistoß am langen Eck völlig allein war. Auch er schoss per Aufsetzer drüber. Mistelbach-Coach Alfred Rötzer wusste: „Jungs, wir müssen wieder mehr machen. Aggressiver reingehen.“

72. gleiche Aktion, andere Protagonisten. Flanke El Dib, Kopfball Lippeck – wieder vorbei. „DAS gibt es nicht“, verzweifelte El Dib langsam. Nur zwei Minuten später gab es das doch. Freistoß, den Schöpf herausholte. Der Kapitän tippte kurz an, Mikulanec stoppte, Schöpf schlenzte Richtung Kreuzeck. Die Kugel war leicht abgefälscht, Rickl riss die Hände in die Höhe und rief „weg“ – weg war aber in dem Fall genau im Kreuzeck.

Wolkersdorf-Masseur Manfred Neusiedler feierte den Treffer mit dem Trikot mit der Nummer 11 – das Dress des verletzten Christian Stanic. Kurz danach zappelte der Ball noch einmal im Tor. Schöpf traf per Kopf, Rickl griff daneben. Der Abseitspfiff rettete ihn und den FCM. Gegenüber sammelte Schiener Flugmeilen bei einem Iberdemaj-Schuss, der anschließende Eckball verpuffte.

Foto: Dominik Siml

Doch noch

Die Schlussphase hatte noch einen – und was für einen. Nach einem Foul an El Dib schnürte Schöpf seinen Doppelpack und tüteten den Derbysieg ein. Mistelbach kam nicht mehr zurück. Wolkersdorf-Coach Markus Siebenhandl freuts sich natürlich: „Ein Mentalitätssieg. Wir waren über 70 der 90 Minuten die stärkere Mannschaft und haben uns am Ende auch belohnt.“

Gegenüber Rötzer analysierte die Derbyniederlage wie folgt: „Es ist nicht unverdient, sie haben ein enormes Tempo angezogen. Aber die Tore an sich waren schon sehr unglücklich. Wir haben nach vorne zu wenig Zugriff gehabt und wenn wir Möglichkeiten gehabt haben, waren wir zu wenig klar.“

Statistik:

Mistelbach - Wolkersdorf 1:2 (1:0).

Torfolge: 1:0 (26.) Kautz, 1:1 (75.) Schöpf, 1:2 (89., Elfmeter) Schöpf.

Gelbe Karten: Berger (76. Foul); Fabian Stöckl (63. Kritik).

Mistelbach: Rickl; Iberdemaj, Graf, Stuchetz, Bauer (68. Berger), Maslowski, Mistura, Augustin, Tok, Kautz (85. Aichinger), Bernhard.

Wolkersdorf: Schiener; Schöpf, El Dib (90+1. Mathias Stöckl), Petronczki, Lippeck, Bleyer, Hochmeister, Rajdl, Fabian Stöckl, Mikulanec, Matthias Hager.

555 Zuschauer, Schiedsrichter: Michael Weber.