Herzog wird Jugendkoordinator bei WOP Juniors

Einen prominenten Nachnamen hat der kürzlich vorgestellte Jugendkoordinator der WOP Juniors. Günther Herzog soll die NSG von Wolkersdorf und Obersdorf künftig betreuen. Der 48-jährige Fachverwaltungsbeamte kickte früher selbst, verbrachte seine Nachwuchs und Erwachsenenzeit in Wien und schlug seine Zelte 2009 kurz in Großebersdorf auf. Im Frühjahr 2022 coachte er noch das C-Team der Vienna-Damen in der Wiener Landesliga.

Wolkersdorf-Obmann Peter Beninger gab Einblicke: „Er soll dafür sorgen, dass unser Jugendbetrieb logistisch und auch sportlich vorangetrieben wird. Ziel ist der reibungslose Ablauf des Spielbetriebes auf beiden Sportanlagen, in Abstimmung mit allen anderen Mannschaften (Kampfmannschaft, U23, LAZ, Anm.).“

Auch sportlich hat man sich einiges vorgenommen. So will man mit Herzog eine „gemeinsame Trainings,- und Spielphilosophie entwickeln, um wieder Mannschaften in die Landesligen zu bekommen und das Image der Spielvereinigung und der beiden Vereine zu verbessern.“