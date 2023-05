Cup-Finale gegen den Katzelsdorfer Liga-Blues

Seit fünf Wochen wartet der SC Katzelsdorf nun schon in der Liga auf einen vollen Erfolg. Auch auswärts gegen Mistelbach gab's am Ende des Tages kein Erfolgserlebnis – und das, obwohl die Katzelsdorfer durch Moritz Stangl per Elfmeter in Führung gingen und auch so die Seiten wechselten.

Im Abstiegskampf ist je nach der Absteigeranzahl die Situation völlig (un)klar. Bei einem Absteiger sind die Katzelsdorfer de facto fix auch nächstes Jahr von der Partie, bei zwei Absteigern braucht es wohl noch Zählbares, denn da wären die Eggendorfer als Vorletzter nur fünf Punkte hinter der Lackner-Elf.

Um noch einmal richtig Selbstvertrauen zu tanken und am Ende des Tages auch in der Liga wieder in ruhigere Gewässer zu kommen, könnte das Cup-Finalhinspiel am Donnerstag gegen Haitzendorf dienen. Die Katzelsdorfer gehen als leichter Außenseiter in die Partie, immerhin sind die Haitzendorfer nach ihrem Meistertitel in der Vorsaison in der 2. Landesliga West jetzt in der 1. Landesliga. „Eine großartige Chance“, so Lackner über den Cup.