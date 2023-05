Der Wind machte Keeper zum Torschützen

Obergänserndorf - Bad Vöslau 5:2. Nach dem 2:0-Sieg am Freitagabend in Eggendorf wollte Obergänserndorf am Feiertag nachlegen. Zu Hause sollte gewonnen werden, forderte Trainer Michael Wagner. Denn mit sechs Punkten hätte man eine Reaktion auf das 1:7-Debakel in Wolkersdorf gezeigt.

1:1 statt 4:0 zur Pause

Von Beginn an waren die Heimischen tonangebend und kamen zu zahlreichen Abschlüssen. Hochverdient fiel in der 16. Minute das 1:0 durch Muhammed Ali Keskin, die Vorlage lieferte Mato Tadic. Aber plötzlich hatten die Gäste die Chance aufs 1:1 aus dem sprichwörtlichen Nichts: Ein Angriff wurde im Strafraum regelwidrig gestoppt, den fälligen Elfer verwandelte Daniel Weber in der 37. Minute. „Wir müssten 4:0 vorne sein, aber gehen mit einem 1:1 in die Pause, das ist unglaublich“, haderte Wagner.

Aber lange musste sich der Coach nicht ärgern, denn bereits in der 48. Minute brachte Tadic die Heimischen nach Pass von Abd Al Rahman Ali Osman wieder in Führung. Danach zeigte man ein souveränes Spiel und kontrollierte das Geschehen ganz klar. Die Vorentscheidung fiel in der 73. Minute, als Lukas Maurer nach Srok-Flanke auf 3:1 stellte. Drei Minuten später trauten die rund 100 Zuschauer ihren Augen kaum, als ein Ausschuss von Goalie Michael Harrauer durch den Wind unberechenbar wurde und im Tor der Gäste zum 4:1 einschlug.

Jetzt geht es gegen den Tabellenführer

Obwohl es keine Zweifel gab, wer das Spiel gewinnen wird, gab sich Bad Vöslau nie auf, das gefiel dem Obergänserndorf-Trainer: „Respekt vor dem Gegner.“ Das wurde mit dem Tor durch Yasin Erkilinc in der 86. Minute belohnt, den Schlusspunkt setzten aber wieder die Gastgeber: Alessandro Wagner besorgte den 5:2-Endstand.

„Zwei Siege innerhalb von wenigen Tagen ist super, das Wochenende war also sehr erfreulich“, meinte Coach Wagner nach Abpfiff. Jetzt kommt es zum Heimspiel gegen Tabellenführer Korneuburg.

Statistik:

TSU NEUMED OBERGÄNSERNDORF - BAD VÖSLAU 5:2 (1:1).

Torfolge: 1:0 (16.) Ali Keksin, 1:1 (37., Elfmeter) Weber, 2:1 (48.) Tadic, 3:1 (73.) Maurer, 4:1 (76.) Harrauer, 4:2 (86.) Erkilinc, 5:2 (92.) Wagner.

Obergänserndorf: Harrauer; Okunakol (78. Krajinovic), Fouli, Bachl, Maurer; Mitrovic, Srok, Kascha; Ali Keksin (68. Wagner); Tadic (76. Feigl), Osman Ali.

Bad Vöslau: Theissl; Beciri, Rauch (25. Knezevic), Theissl, Erkilinc, Muhr, Celik, Cimbaro, Weber (83. Xhelili), Gürses (35. Arifi), Daniel Maurer, Kuvvet.

Obergänserndorf, 100 Zuschauer, Schiedsrichter Hamid Topuz.