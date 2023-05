Auch Pausenrückstand kann Korneuburg nicht stoppen

Obergänserndorf - Korneuburg 1:3. Die Gäste aus Korneuburg übernahmen von Beginn an das Kommando, hatten mehr Ballbesitz und weit mehr Spielanteile. Die zündende Idee fehlte dem Tabellenführer allerdings. Obergänserndorf legte es mit Fünferkette auf eine kompakte Defensive und schnelles Umschalten an.

Erstmals gefährlich wurde es am Samstag-Nachmittag nach einem Foul an Manuel Tuczai im Halbfeld. Der folgende Freistoß fand an der zweiten Stange Stevan Kovacevic, der aus spitzem Winkel aber an Michael Harrauer scheiterte. Nach einer halben Stunde traute sich dann auch die Heimmannschaft mehr zu und nach vorne und schon schepperte es. Stürmer Mato Tadic ließ sich aus der Zentrale auf den rechten Flügel fallen, seine scharfe Flanke vors Tor fand zwar keinen Mitspieler, aber das Bein von Emanuel Thoma. Michael Stöckl im SCK-Kasten konnte der Kugel nur noch nachschauen.

Damit war das Momentum bei der Mannschaft von Michael Wagner, Korneuburg versuchte es weiterhin mit spielerischen Mitteln, Obergänserndorf hielt körperlich dagegen und war gefährlicher. Nur kurz nach der Führung war Tadic in der Mitte blank, setzte die Kugel aber an der Stange vorbei. Auch ein Kopfball von Kapitän Oliver Kascha klatschte an die Außenstange.

Stöckl mit den Fäusten

In Minute 34 durfte sich dann Stöckl erstmals auszeichnen, eine abgerissene Tadic-Flanke – wieder von rechts – flog auf ihn zu. Der Schlussmann packte die Fäuste aus.

Korneuburg antwortet gleich nach der Pause. Nach einem Obergänserndorf-Einwurf gewann Andreas Bauer sein Kopfballduell, Michael Endlicher verlängerte in die Mitte, wo Tuczai die Kugel gut mit dem Oberschenkel annahm und verzögerte. Endlicher lief wieder in Position und wurde im idealen Zeitpunkt von Tuczai bedient. Der Abschluss ins lange Eck war überlegt und für einen Mann seiner Klasse nur noch Formsache. Ein Zuschauer auf dem Platz traf den Nagel auf den Kopf: „Das hat er Weltklasse gemacht.“

Damit waren die Korneuburger wieder im Spiel. Zunächst musste man aber einen Rückschlag verdauen, Kapitän Bauer ging angeschlagen runter, für ihn kam Benjamin Sulimani. Ganze zwei Minuten war der Ex-Bundesliga-Knipser drauf, als es erneut klingelte. Vor dem 2:1 von Endlicher reklamierten die Heimischen allerdings Foul, Pfiff gab es keinen. Mit der 3:1 durch Ömer Topal war der Deckel endgültig drauf.

Schamützel zweier Ex-Profis, einem gingen die Nerven durch

Osman Ali sah in der Nachspielzeit für eine Tätlichkeit noch Rot, im Duell der früheren Profis mit Sulimani verlor er nach einem Wortgefecht die Nerven und schlug seinem Gegenüber auf die Beine. Die rote Karte ging völlig in Ordnung. „Komplett unnötig. Er darf sich da nicht provozieren lassen“, fand Sportleiter Darijo Majstorovic klare Worte. Insgesamt resümierte er: „Total verschiedene Halbzeiten. Beide Mannschaften sind wie ausgewechselt aus den Kabinen gekommen. Gratulation an Korneuburg, sie sind eine Liga über der restlichen Liga.“

Schalkhammer sagte im Nachgang: „Das ist ganz einfach zu fassen: Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui.“

Statistik:

Obergänserndorf - Korneuburg 1:3 (1:0)

Torfolge: 1:0 (27., Eigentor) Thoma, 1:1 (49.) Endlicher, 1:2 (67.) Endlicher, 1:3 (76.) Topal

Karten: Osman Ali (90+2., Rote Karte Tätl.), Srok (41., Gelbe Karte Foul), Keskin (57., Gelbe Karte Foul), Fouli (33., Gelbe Karte Unsportl.)Sulimani (90+2., Gelbe Karte Foul), Hautzinger (73., Gelbe Karte Foul)

Obergänserndorf: Keskin (60. Mujic), Maurer (60. Wagner), Osman Ali, Bachl, Srok (74. Krajinovic), Okunakol, Kascha, Fouli (HZ. Tasic), Harrauer, Mitrovic, Tadic

Korneuburg: Yavuz, Balzer, Erel, Bauer (65. Sulimani), Kovacevic, Endlicher, Tuczai (85. Schneider), Hautzinger, Thoma, Stöckl, Topal (77. Jackel)

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Gheorghe Adrian Enachi