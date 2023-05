Abstiegskampf spitzt sich zu

Stockerau - Bad Vöslau, Freitag, 20 Uhr. Mit Bad Vöslau wartet auf Stockerau eine scheinbar machbare Aufgabe. Doch die abstiegsgefährdeten Bad Vöslauer sorgten trotz angespannter Personalsituation für eine Überraschung, gewannen gegen Brunn mit 2:1. Allerdings spricht da die Statistik für die Lenaustädter, in den letzten drei Spielen gab es drei Siege.

Mistelbach gegen Ex-Coach

Mistelbach - Katzelsdorf, Freitag, 20 Uhr. Mistelbach tankte mit dem Last-Minute-Ausgleich in Vösendorf Selbstvertrauen. "Dort musst du, nach einem 0:2-Rückstand, erst einmal punkten", war Trainer Marco Brank stolz. Jetzt kommt der SC Katzelsdorf mit Ex-Coach Peter Lackner. Für die setzte es zuletzt eine klare 0:3-Schlappe gegen Stockerau.

„Pflichtsieg“ für Korneuburg

Korneuburg - Eggendorf, Freitag, 20 Uhr. „Pflichtsiege sind die Schwersten“, warnt Korneuburgs Cheftrainer Gerald Schalkhammer vor dem Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Eggendorf. Doch die Eggendorfer holten in der Rückrunde erst zwei Punkte, warten unter Coach Alexander Jank noch auf den ersten Sieg.

Statistik spricht für Brunn

Brunn - Obergänserndorf, Freitag, 20 Uhr. Die Obergänserndorfer müssen bei ihrem Gastspiel in Brunn auf den Rot-gesperrten Ex-Profi Osman Ali verzichten und treten dort mit dem Wissen an, in einem Pflichtspiel noch nie gewonnen zu haben. Den Brunnern gab die 1:2-Pleite gegen Bad Vöslau aber zu denken. „Wenn ein paar Spieler nicht fit sind und wir nicht an unsere Leistungsgrenze gehen, wird es schwierig“, meinte Brunns Co-Trainer Alexander Weninger.

Zwei dezimierte Teams im Duell

Sierndorf - Vösendorf, Samstag, 16.30 Uhr. Mit breiter Brust empfängt die zweitbeste Frühjahrsmannschaft aus Sierndorf die Vösendorfer, allerdings schlug der Verletzungsteufel zuletzt zu: So zittert Coach Lukas Fürhauser um den Einsatz von Cedric Dalmeida, Dominik Silberbauer oder Leonhard Sommerer. „Es geht um Platz Fünf“, weiß Fürhauser. Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher hofft, dass sich sein Team nach einer englischen Woche wieder gefangen hat: „Der Kader ist brutal dünn, wir strecken uns nach der Decke.“

Wolkersdorf muss zum Schlusslicht

Breitenau - Wolkersdorf, Samstag, 16.30 Uhr. Bei Breitenau musste Legionär Pavel Klimpar mit Problemen an der Achillessehne weiter passen. „Vielleicht kommt er zurück", hofft Breitenaus Markus Krachler auf eine Rückkehr. Der Sportchef kann vorraussichtlich auf den gesamten Kader setzen: „Sonst sind wieder derzeit alle da." Wolkersdorf will nach vier Siegen in Serie in Breitenau nachlegen. Rechtsverteidiger Niklas Mikulanec muss nach seiner fünften gelben Karte zuschauen.

Bisamberg in der Krise

Langenlebarn - Bisamberg, Sonntag, 16.30 Uhr. Die krisengebeutelten Bisamberger müssen zu Langenlebarn, Punkte sind Pflicht, um nicht noch einmal in den Abstiegsstrudel zu geraten. „Wenn wir das auf den Platz bringen, was wir können, dann bin ich sehr guter Dinge, dass wir mit einem Sieg nach Hause fahren“, gibt sich Obmann Franz Holzer selbstbewusst. Für Langenlebarn ist nach dem zweiten 3:0-Auswärtssieg in Folge der größte Druck weg. „Und zuhause wollen wir gegen jeden gewinnen“, so Trainer Mitrovic, der allerdings auch warnt: „Bisamberg ist stark. Ich frage mich eigentlich: Was machen sie da unten?“