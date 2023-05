Das Spitzenspiel wirft Schatten voraus

Wolkersdorf - Korneuburg, Freitag, 19.30 Uhr. Der große Schlager findet in Wolkersdorf statt, wo die Gastgeber als Tabellenzweiter Leader Korneuburg empfangen. Mit einem Sieg haben Trainer Gerald Schalkhammer und seine Mannen wohl schon beide Hände am Meisterteller. Soweit möchte Schalkhammer aber nicht denken: „Wir müssen hochkonzentriert auftreten und uns von unserer besten Seite präsentieren. Das wird eine Reifeprüfung.“ Die Korneuburger haben fünf Runden vor Schluss sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. „Wir freuen uns auf die Partie. Für uns ist die Meisterschaft im Kopf eigentlich schon abgehakt, wir wollen einfach rausgehen und das Spiel genießen“, sieht Wolkersdorf-Stürmer Christian Stanic keine realistischen Chancen mehr, den Leader einzuholen.

Gebeutelte Eggendorfer

Eggendorf - Brunn, Freitag, 19.30 Uhr. Am Freitag muss Brunn zum Vorletzten nach Eggendorf. Die Elf von Trainer Alexander Jank holte in der Rückrunde erst magere zwei Punkte. „Eggendorf ist gebeutelt. Aber wir unterschätzen keinen Gegner“, meinte Brunn-Trainer Robert Schiener. „Wir müssen endlich anfangen, dass wir in Schlüsselmomenten unsere Großchancen verwerten“, so Eggendorfs Alexander Jank.

Vösendorf will Heimserie prolongieren

Vösendorf - Langenlebarn, Freitag, 20 Uhr. Zuhause ist Vösendorf in der Saison weiter ungeschlagen. Das Ziel von Spielertrainer Sascha Steinacher ist, dass das auch bis zum Saisonende so bleiben soll: „Unsere Heimserie wollen wir verteidigen.“ Doch Langenlebarn kommt am Freitag nach drei Siegen in Folge mit breiter Brust nach Vösendorf. Der Klassenerhalt scheint gesichert. „Der ganze Druck ist jetzt weg. Wenn wir an die Leistung vom Heimspiel gegen Bisamberg anknüpfen können, rechne ich mir Chancen aus", so Trainer Matej Mitrovic.

Flögel will Gespenst vertreiben

Bisamberg - Breitenau, Freitag, 20 Uhr. Der 1. FC Bisamberg empfängt Schlusslicht Breitenau, Coach Thomas Flögel hat eine klare Vorstellung davon, wie diese Partie zu laufen hat: „Wir müssen uns endlich selbst belohnen und gewinnen, damit wir endlich das Abstiegsgespenst verscheuchen.“ „Über den Klassenerhalt brauchen wir nicht mehr reden. Trotzdem haben wir die Möglichkeit zu punkten, wenn alle fit sind“, will Breitenaus Sektionsleiter Markus Krachler zumindest noch das Punktekonto anwachsen lassen.

Englische Woche für Katzelsdorf

Katzelsdorf - Sierndorf, Samstag, 16.30 Uhr. Für Sierndorf wartet in Katzelsdorf eine schwere Aufgabe, dennoch meint Coach Lukas Fürhauser: „Wenn wir Platz Fünf verteidigen wollen, gilt es auch dort zu punkten.“ Die Katzelsdorfer warten seit fünf Liga-Spielen auf einen vollen Erfolg, werden noch dazu die schweren Beine aus der Doppelbelastung haben - denn am Donnerstag wartet das Cupspiel gegen Haitzendorf.

Bad Vöslauer Siegesserie

Bad Vöslau - Mistelbach, Samstag, 17 Uhr. Mistelbach muss am Samstag nach Bad Vöslau und hat noch gute Erinnerungen an das Hinspiel. Ein Doppelpack von Rona Bumba entschied das Match damals für den FCM, der 2:1 siegte. „Bei uns kommen schön langsam einige von den Verletzten zurück, das hilft“, so Obmann Behrooz Khiaban. Die Bad Vöslauer strotzen mit zwei Siegen hintereinander zudem vor Selbstvertrauen.

Derbytime in Obergänserndorf

Obergänserndorf - Stockerau, Sonntag, 17 Uhr. Zu einem Korneuburger Bezirksderby kommt es in Obergänserndorf, wo Stockerau zu Gast ist. „Das wird eine ganz harte Nuss, die es zu knacken gilt. Wir müssen vor allem in der Offensive eine deutliche Leistungssteigerung zeigen“, meint Stockerau-Trainer Robert Haas.