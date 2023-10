Derby in Mistelbach

Mannersdorf - Admira Panthers, Freitag, 19.30 Uhr. Als klarer Favorit geht es für Leader Admira Panthers nach Mannersdorf. „Das wird ein ganz anderes Spiel werden, wir wissen was uns erwartet. Das wird ein Mentalitätsspiel. Jeder erwartet, dass wir gewinnen. Da müssen wir voll fokussiert sein“, unterstreicht Fellner die Favoritenrolle. Für Obmann Johannes Horvath ist der Status Quo mit der jeweiligen Gegnerschaft zu erklären. „Zuhause hatten wir bisher die stärkeren Mannschaften“, verweist er auf Wolkersdorf, Ebreichsdorf und Klosterneuburg. Der schwerste Brocken dürfte aber in der nächsten Runde auf die Mannersdorfer zukommen. Denn mit den Admira Panthers kommt der aktuelle Tabellenführer zum ASK (Freitag, 19:30 Uhr). „Da müssen wir schon mit einem X zufrieden sein“, legt Horvath die Latte sicherheitshalber tief. Vielleicht geht der Slosarek-Elf zuhause gerade gegen Goliath der Knopf auf. Zumal bei Offensivkraft Alperen Sahinarslan die Formkurve steil nach oben steigt. Gegen Obergänserndorf konnte sich der Angreifer zweimal in die Schützenliste eintragen. Andererseits schwächelt derzeit der andere offensive Neuzugang beim ASK, Romulo Silva Santos. Tiefpunkt war ein verschossener Elfer in Obergänserndorf.

Bisamberg - Horn Amateure, Freitag, 19.30 Uhr. „Wir wollen unsere Heimstärke wieder zeigen und Horn auf keinen Fall zum ersten Mal voll anschreiben lassen“, stellt Bisamberg-Trainer Rene Hieblinger klar.

Brunn - Ebreichsdorf, Freitag, 19.30 Uhr. „Sie werden nach dem Trainerwechsel sicher anders agieren. Das wird ein super Spiel, wir werden und warm anziehen müssen“, ist Brunn-Trainer Robert Schiener gewarnt. Speziell wird das Duell für Ebreichsdorf-Torjäger Mario Juric, der ja erst im Sommer von Brunn nach Ebreichsdorf wechselte.

Mistelbach - Wolkersdorf, Freitag, 19.30 Uhr. Mistelbach-Trainer Alfred Rötzer will in den 90 Minuten alles rauskitzeln: „In einem einzelnen Spiel und vor allem in einem Derby ist alles möglich.“ Mit Oliver Stuchetz und Jan Neumann hat er zwei Rückkehrer und damit mehr Möglichkeiten. Die Gäste aus Wolkersdorf verloren Goalgetter Christian Stanic gegen den Admira Panthers in Minute 27: Kreuzbandriss! Dafür könnte Fabian Stöckl nach Knöchelproblemen zurückkehren.

Stockerau - Klosterneuburg, Freitag, 19.30 Uhr. Die Stockerauer wollen sich im Heimspiel gegen Aufsteiger Klosterneuburg Selbstvertrauen holen, „weil es in den nächsten Wochen hammerhart wird“, wie Trainer Robert Haas weiß.

Bad Vöslau - Katzelsdorf, Samstag, 15.30 Uhr. Bad Vöslau war der überraschende Tabellenführer. Doch nun wartet der ASK seit drei Spielen auf einen vollen Erfolg. Ob der ausgerechnet gegen Katzelsdorf und Ex-Coach Peter Lackner gelingt? Doch genauso lange wie die Bad Vöslauer wartet auch Katzelsdorf auf einen Sieg.

Obergänserndorf - Sierndorf, Samstag, 15.30 Uhr. Obergänserndorf-Trainer Michael Wagner meint vor dem Krisenduell im Korneuburger Bezirksduell mit Sierndorf: „Die Erwartungshaltung ist derzeit zwar gering, aber wir werden nicht aufgeben und versuchen das Glück zu erzwingen. Sierndorf ist in einer ähnlichen Situation und von dem her wird das ein ganz interessantes Spiel wo unsere Devise lautet: Nie aufgeben!“

Langenlebarn - Vösendorf, Sonntag, 15.30 Uhr. Ein Spiel am Sonntag steht in der Gunst der Amateurkicker nicht besonders weit oben. Für Vösendorf steht am kommenden Sonntag das Auswärtsspiel in Langenlebarn an. „Für mich einer der schwierigsten Partien überhaupt. Dazu kommt, dass durch den Sonntag der Rhythmus einfach anders ist. Dort zu spielen ist unangenehm. Die Tabelle sagt zudem aktuell nicht das aus, was sie können“, ist Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher vor der Aufgabe gewarnt.