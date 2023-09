Die Runde der Derbys

Mannersdorf - Ebreichsdorf, Freitag, 19.30 Uhr. „Für uns fast mehr ein Derby als das Duell mit Bad Vöslau“, so Ebreichsdorf-Trainer Christopher Maucha. Ein Wiedersehen mit alten Bekannten ist es auch für Ebreichsdorf-Keeper Kevin Pendl, der drei Jahre lang bei Mannersdorf das Tor hütete.

Brunn - Vösendorf, Freitag, 19.30 Uhr. Derbytime in Brunn! Beide Teams sind sich einig: Einen Favoriten gibt es nicht. „Vielleicht wir mehr, weil wir zuhause spielen. Wir wollen das Spiel gewinnen, für uns zählen nur drei Punkte“, gibt Brunn-Trainer Robert Schiener die Marschrichtung vor. Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher geht davon aus, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird: „Es wird eine spannende partie und es wird sich jeder darauf freuen können.“

Wolkersdorf - Klosterneuburg, Freitag, 19.30 Uhr. Wolkersdorf will nach zuletzt zwei Siegen ohne Gegentreffer auch zu Hause gegen Aufsteiger Klosterneuburg voll anschreiben. Die holten zuletzt ein 2:2-Remis gegen Ebreichsdorf.

Bisamberg - Langenlebarn, Freitag, 20 Uhr. Mit einem 2:1-Sieg über Mannersdorf schoss sich Bisamberg für das Duell gegen Langenlebarn warm. Dort kam wieder Sand ins Getriebe: 1:2-Pleite gegen Bad Vöslau.

Mistelbach - Horn Amateure, Freitag, 20 Uhr. Mistelbach-Coach Alfred Rötzer meinte vor dem Spiel gegen Horn, bei dem Linksfuß Alessandro Mistura wieder dabei sein wird: „Es ist immer alles drinnen.“

Admira Panthers - Katzelsdorf, Samstag, 16.30 Uhr. Nach der 0:5-Pleite gegen Wolkersdorf muss Katzelsdorf wieder in die Spur finden. Dabei nicht helfen wird wohl Dominik Lukac, der am Samstag frühzeitig verletzt vom Feld musste. Die Panthers zeigten sich gut in Form, zuletzt gab es aber ein 0:0 gegen die Horn Amateure. Und: Mit dem Schulbeginn wird es für den ein oder anderen Panthers-Kicker eine ganz andere Belastungsprobe als sonst.

Bad Vöslau - Obergänserndorf, Samstag, 16.30 Uhr. Der frischgebackene Tabellenführer aus Bad Vöslau muss die beiden gesperrten Routiniers Georg Sevcik und Benjamin Mareich vorgeben. „Wir werden wieder versuchen, das beste daraus zu machen“, mente Bad Vöslau-Obmann Behrooz Khiaban.

Stockerau - Sierndorf, Samstag, 17.30 Uhr. Derbytime heißt es auch in Stockerau. Die Hausherren sind der klare Favorit, immerhin haben die Stockerauer nach fünf Spielen zehn Punkte geholt. Ganz anders schaut es in Sierndorf aus. Da gab es genau die Hälfte, nämlich fünf Punkte in den bisherigen Spielen.