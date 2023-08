Duell der alten Rivalen

Ebreichsdorf - Katzelsdorf, Freitag, 19.30 Uhr. Drei Spiele, kein Sieg. Titelfavorit Ebreichsdorf ist am harten Boden der Landesliga-Realität gelandet. Kein Wunder, dass Trainer Skinny Maucha vom Titel nichts mehr hören will. Nun folgt das Heimspiel gegen Katzelsdorf. Durchaus brisant. Weil sich beide Teams vor zwei Jahren in der Gebietsliga um den Titel duellierten - mit dem besseren Ende für die Katzelsdorfer. Zudem hat die Lackner-Elf mit sechs Punkten aus drei Spielen viel Selbstvertrauen getankt.

Mannersdorf - Klosterneuburg, Freitag, 19.30 Uhr. Als nächstes trifft der ASK Mannersdorf daheim auf Klosterneuburg. Obmann Johannes Horvath: „Jetzt muss ein Sieg her. Sonst kenn' ich mich nicht mehr aus“, hofft er auf einen Dreipunkter vor eigener Kulisse. Mannersdorf spielt komplett. Antti Koskinen ist wieder dabei und fehlte zuletzt aus beruflichen Gründen. Leon Mayer ist wieder ins Lauftraining eingestiegen, für die Partie gegen Klosterneuburg wird es sich aber noch nicht ausgehen. Jene Tugenden, die die Mannschaft im Vorjahr zum Meister in der Gebietsliga machten, bringen die FCK-Kicker laut Coach Handl noch nicht konstant genug auf den Platz. Dass man in der Liga schon mitspielen kann, haben Phasen der ersten Runden gezeigt, aber dafür braucht man aber die ebenfalls vom Coach angesprochenen 100 Prozent. Die wird es auch im Duell der Aufsteiger mit den Absteigern aus Mannersdorf brauchen.

Wolkersdorf - Horn Amateure, Freitag, 19.30 Uhr. Wolkersdorf-Trainer Markus Siebenhandl vor dem Spiel gegen die Horn Amateure: „Ein bisschen eine Wundertüte. Prinzipiell wollen wir den ersten Dreier.“ Zuletzt rettete Christian Stanic den Wolkersdorfern nach einem 0:2-Rückstand mit einem Doppelpack noch einen Punkt. Und die Horner? Die zeigten mit einem 2:2 gegen Ebreichsdorf auf.

Brunn - Obergänserndorf, Freitag, 20 Uhr. Der Saisonstart verlief für Brunn noch gar nicht nach Wunsch. „Wir müssen kleinere Brötchen backen, defensiv wieder auf das Niveau der Vorsaison. Obergänserndorf wird ein schwieriger Gegner“, unterstreicht Brunn-Trainer Robert Schiener.

Mistelbach - Sierndorf, Freitag, 20 Uhr. Mistelbach, das gegen Obergänserndorf das erste Mal voll anschrieb ist vor Lukas Fürhauser und seinen Sierndorfern gewarnt: „Sie kommen als klarer Favorit, haben sich super weiterentwickelt. Es bleibt alles gleich, wir müssen schauen, dass wir eine gute Mischung zwischen Defensive und Offensive haben. Da müssen wir noch zulegen. Wenn uns das gelingt, können wir auch gegen Sierndorf bestehen.“

Stockerau - Langenlebarn, Freitag, 20 Uhr. Mit einer souveränen Vorstellung beim 3:1-Heimsieg gegen Brunn am Gebirge hat Langenlebarn viel Selbstvertrauen getankt. Das wird es beim anstehenden Auswärtsspiel in Stockerau auch brauchen, wenn man dort etwas mitnehmen will.

Admira Panthers - Vösendorf, Samstag, 17 Uhr. Derbytime in der Südstadt. Für die Admira Panthers das erste Duell gegen einen Lokalrivalen. „Die Panthers sind super gestartet. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, prophezeit Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher. Beide Teams blieben bisher ungeschlagen. Den Lauf will Panthers-Coach Gerhard Fellner fortsetzen: „Wir müssen dranbleiben und aktiv sein. Gegen wen wir spielen ist egal.“

Bad Vöslau - Bisamberg, Samstag, 17 Uhr. Ein Derbysieg über Brunn, ein 3:0 über Mannersdorf. Für die Bad Vöslauer läuft es aktuell wie am Schnürchen. Nun bekommt es der ASK mit Bisamberg zu tun. Die spielten zuletzt 2:2 gegen Stockerau.