Duell der Aufsteiger und der Amateure

Bisamberg - Mannersdorf, Freitag, 19.30 Uhr. Die Mannersdorfer müssen nun schnell in die Spur finden und Punkte sammeln, um nicht im Tabellenkeller picken zu bleiben. Am Freitag (19:30 Uhr) geht es zum Auswärtsspiel gegen Bisamberg. „Ein Sieg wäre ideal“, hofft Obmann Johannes Horvath nach drei Niederlagen en suite auf eine Trendwende. Vom Personal her ist keine Besserung in Sicht: Verteidiger Mohammad Rezaie hat noch mit einer Verletzung unbestimmten Grades zu kämpfen. Und Leon Mayer verharrt nach seiner Verletzungspause nach wie vor im Stadium des Lauftrainings.

Dafür könnte Neuzugang Thomas Macho bald ins Aufgebot der Ersten rücken. Aus beruflichen Gründen verpasste der Offensivmann in der Vorbereitung den Großteil des Trainings. Jetzt ist er voll dabei und konnte zuletzt in der U23 mitspielen und eine gute Leistung abrufen.

Klosterneuburg - Ebreichsdorf, Freitag, 19.30 Uhr. Klosterneuburg setzte sich in Mannersdorf mit einem Treffer in letzter Sekunde durch. Mit sechs Punkten aus vier Spielen scheinen die FCK-Kicker in der Liga angekommen. Im Heimspiel gegen Ebreichsdorf wird es aber eine starke Leistung brauchen, wenn man sich Punkte ausrechnet.

Vösendorf - Mistelbach, Freitag, 20 Uhr. Vösendorf ist für Mistelbach eine Art „Lieblingsgegner“, die letzte Niederlage gab es im Oktober 2018. Es folgte ein Remis im Mai 2019, danach gewann Mistelbach sechsmal in Folge. Torverhältnis der sechs Siege: 20:3. „Ich erwarte mir eine Reaktion von der Mannschaft, wir müssen an unsere Leistungsgrenze kommen“, fordert Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher.

Katzelsdorf - Wolkersdorf, Samstag, 16.30 Uhr. Wolkersdorf-Trainer Markus Siebenhandl jubelte gegen Horn II über die ersten drei Punkte der Saison, jetzt fährt man nach Katzelsdorf. Er weiß: „Eine absolut routinierte Truppe, aber wir schauen nur auf uns.“

Sierndorf - Brunn, Samstag, 16.30 Uhr. Einen „unangenehmen“ Gegner erwartet Brunn-Trainer Robert Schiener. „In Sierndorf haben wir nie gut gespielt. Da müssen wir uns etwas überlegen damit wir bestehen können“, rechnet Schiener mit viel Gegenwehr.

Langenlebarn - Bad Vöslau, Sonntag, 16.30 Uhr. Langenlebarn kassierte in Stockerau die erwartete Niederlage. Mit Bad Vöslau hat man den nächsten starken Gegner vor der Brust. Im Vorjahr kassierte "Lale" im Heimspiel eine 1:3-Niederlage, im Frühjahr holte man sich im direkten Duell zumindest einen Punkt.

Obergänserndorf - Stockerau, Sonntag, 16.30 Uhr. Klarer könnten die Rollen fast nicht sein. Tabellenführer Stockerau muss nach Obergänserndorf. Die Wagner-Elf fuhr bisher erst drei Punkte ein. Stockerau schoss sich zuletzt mit einem 3:0-Erfolg über Langenlebarn warm.

Horn Amateure - Admira Panthers, Sonntag, 17 Uhr. Wenn zwei Amateur-Teams aufeinandertreffen, ist gepflegter Fußball meistens garantiert. „Das wird ein ganz anderes Spiel werden als zuvor“, weiß auch Panthers-Coach Gerhard Fellner. Unterschiedlicher hätten die beiden Neueinsteiger nicht starten können. Während die Panthers Zweiter sind, rangieren die Horn Amateure am Tabellenende.