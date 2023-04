Ein Derby für den Leader

Werbung

Der FC Mistelbach gewann zum ersten Mal seit vier Jahren wieder ein Derby gegen den SC Wolkersdorf, und das vor über 600 Besuchern. Das gibt Auftrieb für die nächsten Spiele, von denen gleich noch vier zu Hause ausgetragen werden. Im Sommer musste der FCM wegen dem Umbau der Laufbahn auf der Sportanlage ja wochenlang auswärts ran. Als Erstes kommt Sierndorf, Trainer Marco Brank hofft, dass auch hier die Niederlage vom Herbst ausgemerzt wird: „Sie liegen in der Tabelle ähnlich wie Wolkersdorf, und auch gegen sie haben wir in der Hinrunde leider nicht gewonnen.“ Sierndorf-Coach Lukas Fürhauser ist gewarnt: „Wir müssen sicher an unsere Leistungsgrenze gehen, um dort zu punkten.“

Derby in Bisamberg

Ein heißes Derby wartet in Bisamberg, wo Tabellenführer Korneuburg zu Gast ist. Bisambergs Neo-Coach Thomas Flögel meint: „Ich bin mir sicher, das wird ein spektakuläres Derby, bei dem jeder dabei sein will. Ich hoffe sehr, dass wir unseren offensiven Aufwärtstrend beibehalten.“ Davon lässt sich der Leader aber nicht aus der Ruhe bringen. „Wenn wir unsere Leistung abrufen, gewinnen wir“, meint Coach Gerald Schalkhammer.

Eggendorf muss wieder punkten

Georg Nemetschek fällt mit einem Kreuzbandriss aus, Captain Mario Kiraly und Jason Sprinzer sind fraglich. „Aktuell sind wir personell am Zahnfleisch“, hadert Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher. Zuhause gegen Eggendorf hat er dennoch drei Punkte im Visier. Zwei Niederlagen setzte es zum Einstand von Trainer Alexander Jank am Eggendorfer Chefsessel. „Wir haben jetzt gegen den Letzten und den Vorletzten verloren, das haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Wir müssen die Grundtugenden auf den Platz bringen, sonst wird es schwer werden. Wir werden uns nicht darauf verlassen, dass es nur einen Absteiger gibt, sondern wollen mindestens zwei Vereine hinter uns lassen“, so Jank.

Die Fehlstarts vergessen machen

Mit zwölf Gegentoren wurde das Hauptproblem der Bad Vöslauer in den ersten beiden Frühjahrsrunden augenscheinlich. „Wir bekommen zu viele Treffer“, so Obmann Behrooz Khiaban, der gegen Katzelsdorf neun Ausfälle beklagen musste. „Wir haken dieses Ergebnis ab, blicken nach vorne“, erklärt Khiaban nach der 3:8-Schmach. Nicht gewinnen – das beschäftigt aktuell auch Wolkersdorf. Nach der tollen Hinrunde ging der Start ins Frühjahr mit zwei Niederlagen gehörig in die Hose. Trainer Günter Schiesswald macht es aus einem Mix an Personalproblemen, Trainingsrückstand und zu wenig Willen fest, auch mental war der SCW im Derby nicht auf der Höhe. Dreimal gut trainieren lautete Schiesswalds Motto deshalb für diese Woche, und dann geht es nur in eine Richtung, sagt er: „Die kann nur heißen Wiedergutmachung für die ersten zwei Spiele.“ Der etwaige Meistertitel, über den man in Wolkersdorf über den Winter ohnehin nicht viel reden wollte, ist jedenfalls dahin.

Haas will die Nuss knacken

Hart wird auch die Aufgabe für den SV Stockerau in Langenlebarn, für Coach Robert Haas „eine ganz harte Nuss, die wir da knacken müssen.“ Zudem müssen die Lenaustädter um Kapitän Dominik Dafert zittern, der gegen Sierndorf verletzt vom Feld musste. Langenlebarn musste sich trotz Überzahl zuletzt gegen Brunn mit 1:4 geschlagen geben.

Gegen das Team der Stunde

Zwei Siege, zwölf geschossene Tore – der SC Katzelsdorf ist top in die Rückrunde gestartet. „Das tut gut, wir werden aber jetzt sicher nicht übermütig. Wir müssen fokussiert bleiben“, so Trainer Peter Lackner. Nun geht es zuhause gegen Obergänserndorf. Und dort ist man gewarnt. „Für mich ist Katzelsdorf neben Korneuburg das Team der Stunde, das wird eine ganz schwere Aufgabe“, befürchtet Darijo Majstorovic, der sportliche Leiter der TSU Neumed Obergänserndorf, der zudem auf den gesperrten Oliver Kascha verzichten muss.

Kampf um jeden Zentimeter

"Wir müssen gegen einen der vorderen Teams gewinnen oder Punkten. Nur die direkten Partien werden nicht reichen. Wir müssen ja auch Punkte aufholen“, fordert Breitenau-Sektionsleiter Markus Krachler so langsam Punkte, wenn der Klassenerhalt geschafft werden soll. Dagegen hat allerdings Brunn etwas einzuwenden. „Breitenau wird uns keine Räume geben, sie werden um jeden Zentimeter kämpfen“, erwartet Brunn-Coach Robert Schiener einen harten Kampf.

Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Mistelbach - Sierndorf (Harrer), Bisamberg - Korneuburg (Daubeck). 19.45 Uhr: Vösendorf - Eggendorf (Reiss). 20 Uhr: Wolkersdorf - Bad Vöslau (Fischer).

Samstag, 16.30 Uhr: Langenlebarn - Stockerau (Topuz), Katzelsdorf - Obergänserndorf (Wucherer), Breitenau/Schw. - Brunn/Geb. (Radenkovic)