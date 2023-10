Fernduell um Winterkrone

Vösendorf - Mannersdorf, Freitag, 19.30 Uhr. Als klarer Favorit geht Vösendorf gegen Mannersdorf in das Duell. Dennoch ist Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher gewarnt: „Jeder Gegner hat seine Möglichkeiten, genauso Mannersdorf. Wir müssen schauen, dass wir vor dem Tor wieder effektiver werden.“

Mistelbach - Brunn, Freitag, 20 Uhr. Nach vier Niederlagen in Folge gelang den Mistelbachern in Mannersdorf der Befreiungsschlag. Mit dem 4:0-Erfolg hält man den Anschluss an die obere Hälfte. Gegen Brunn kehrt Rechtsverteidiger Oliver Stuchetz nach Gelb-Rot-Sperre wieder zurück. „Bei uns ist die Personalsituation schwierig“, muss Brunn-Coach Robert Schiener zaubern.

Wolkersdorf - Bad Vöslau, Freitag, 20 Uhr. Drei Siege aus den letzten drei Spielen, sieben Tore – allesamt von Spielmacher Daniel Schöpf. Der SCW bleibt damit weiterhin Zweiter und hat jetzt einen Vier-Punkte-Polster auf den Dritten Vösendorf. Am Freitag kommt Bad Vöslau.

Horn Amateure - Sierndorf, Samstag, 14 Uhr. Bei den Sierndorfern weiß Trainer Lukas Fürhauser, wie schwer das Auswärtsspiel gegen die Horn Amateure wird: „Sie haben einen neuen Trainer und gerade einen Lauf, das wird doppelt schwer für uns.“

Katzelsdorf - Obergänserndorf, Samstag, 14 Uhr. Das Abstiegsgespenst ist jetzt auch in Obergänserndorf zu Gast, der Gang nach Katzelsdorf wird deshalb schwer. „Wir müssen irgendwie schauen, dass wir noch punkten in der Hinrunde“, hofft Trainer Michael Wagner.

Admira Panthers - Stockerau, Samstag, 15 Uhr. Die Panthers eilen von Sieg zu Sieg. Wer soll die Admiraner noch schlagen? „Stockerau wird ein schwieriges Spiel. Schlagen können wir uns aber nur selber wenn wir nicht 100 Prozent abrufen und nicht voll dranbleiben“, warnt Panthers-Coach Gerhard Fellner. „Die Vorzeichen stehen nicht gut, aber wir werden alles probieren, um dort zu bestehen“, meint Stockerau-Trainer Robert Haas vor dem Duell mit den Admira Panthers.

Ebreichsdorf - Bisamberg, Sonntag, 16 Uhr. „Schwieriger geht kaum, aber wir müssen endlich auch einmal auswärts unsere Leistung abrufen“, fordert Bisamberg-Trainer Rene Hieblinger vor dem Duell mit Ebreichsdorf.

Klosterneuburg - Langenlebarn, Montag, 19.30 Uhr. Aufsteiger Klosterneuburg kann die bisher gute Hinrunde weiter versüßen. Denn mit Langenlebarn wartet ein schlagbarer Gegner auf Klosterneuburg.