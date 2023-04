Heimmacht gegen Tabellenführer

Werbung

Im Bezirksderby gegen Katzelsdorf am Freitag und dann gegen Bad Vöslau zählen für Eggendorf nur Siege für die Jank-Elf. „Wir müssen die Grundattribute auf den Platz bringen. Das war gegen Vösendorf schon besser als in den Partien zuvor, aber noch immer zu wenig“, will Eggendorf-Coach Alexander Jank seine Mannschaft kratzen, zwicken, beißen sehen.

Gegen das Schlusslicht

Als klarer Favorit geht Stockerau in das Duell gegen den Tabellenletzten aus Breitenau. Und dennoch nehmen die Stockerauer das Spiel nicht auf die leichte Schulter. „Das sind die schwersten Spiele“, meint Stockerau-Trainer Robert Haas vor dem Duell.

Riesentöter kommt nach Brunn

Beim Schlusslicht in Breitenau holte sich Brunn einen komfortablen 4:0-Sieg. Mit Bisamberg wartet nun zuhause ein stärkerer Gegner. Brunn-Coach Robert Schiener beobachtete den 1:0-Derbysieg der Bisamberger über Leader Korneuburg ganz genau. „Da ist es richtig zugegangen. Bisamberg hat in der Offensive richtig hohe Qualität“, ist Schiener gewarnt. „Es zeigt einfach, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt“, freute sich Bisamberg-Trainer Thomas Flögel nach dem Sieg über Korneuburg. Ein Potenzial, das sie nun auch beim schweren Auswärtsgang nach Brunn unter Beweis stellen muss ...

Heimstärke gegen Tabellenführer

Angeschlagen kommt Korneuburg nach der 0:1-Derbypleite gegen Bisamberg nach Vösendorf. „Sie sind noch weit vorne, aber zuhause wollen wir es möglichst erfolgreich gestalten, mindestens einen Punkt holen“, gibt Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher die Devise aus. Für Vösendorf spricht vor allem die Heimstärke. Seit 13 Spielen sind die Vösendorfer zuhause ungeschlagen.

Duell gegen die Abstiegszone

Am Freitag kommt Langenlebarn ins Algebra-Sportzentrum. Mistelbach-Trainer Marco Brank will vor dem Spiel Zehnter gegen Elfter – beide sind mit 15 Zählern nur drei Punkte über der Abstiegszone – nicht den Kopf in den Sand stecken: „Trotzdem sind wir (gegen Sierndorf, Anm.) wieder nicht die schlechtere Mannschaft gewesen, das stimmt mich positiv.“ Am Freitag kann man auch das schlechtere Team sein, drei Punkte wären dennoch Gold wert. Markus Horaczek fehlt bei den Gästen, er sah zuletzt seine neunte gelbe Karte.

Heimspiel für Schießwald

Ein brisantes Heimspiel gibt es in Sierndorf, wo die Gastgeber auf Wolkersdorf treffen, deren Trainer Günter Schießwald in der Gemeinde wohnt und sein Sohn Manuel bei den Sierndorfern kickt. Die letzten sechs Duelle waren alle denkbar knapp. Zweimal siegte Wolkersdorf 1:0, einmal gewann Sierndorf mit diesem Ergebnis und die drei anderen Matches endeten mit einem 1:1. „Wenn wir da gewinnen, können wir uns weiter in Richtung Top Fünf orientieren“, weiß Sierndorf-Coach Lukas Fürhauser, der auf den gesperten Cedric Dalmeida verzichten muss.

„Für die Alten wird's schwer“

Bad Vöslau rehabilitiert sich mit dem 0:0 gegen Wolkersdorf - und bot dabei eine blutjunge Truppe auf. "Für die ,Alten' wird's schwer, dass sie ihre Stammplätze zurück bekommen, wenn die Jungen weiterhin so Gas geben", freut sich Bad Vöslau-Obmann Behrooz Khiaban über den bevorstehenden Kampf um's Leiberl. Nun geht es am Sonntag nach Obergänserndorf.

Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Eggendorf - Katzelsdorf (Topuz). 20 Uhr: Stockerau - Breitenau/Schw. (Lenz), Brunn / Geb. - Bisamberg (Knezevic), Vösendorf - Korneuburg (Bruckmüller) Mistelbach - Langenlebarn (Halefoglu). Samstag, 16.30 Uhr: Sierndorf - Wolkersdorf (Kotsch). Sonntag, 16.30 Uhr: Obergänserndorf - Bad Vöslau (Ak).