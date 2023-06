Herzschlagfinale gegen Abstieg

Spannend. Spannender. Abstiegskampf in der 2. Landesliga Ost! Drei Teams kann es am letzten Spieltag noch treffen. Die Ausgangslage? Eggendorf hat als Vorletzter 21 Punkte, braucht zwingend einen Sieg, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Die Jank-Elf hat auch einen kleinen Vorteil. Schon am Freitag trifft der ASK zuhause auf Langenlebarn. Somit können sich die Eggendorfer ganz auf sich konzentrieren, müssen nicht daran denken, wie es bei den Rivalen steht. „Mit uns rechnet ohnehin niemand mehr, nur noch wir glauben an uns. Das ist extrem befreiend, so spielen die Burschen auch“, erklärt Eggendorf-Coach Alexander Jank.

Bad Vöslau hat als Zwölfter 23 Punkte. Mit einem Sieg wäre der ASK durch. Bei einem Remis kommt es darauf an, wie die Kontrahenten spielen. Wenn Eggendorf gewinnen würde und Katzelsdorf ebenfalls Remis spielt, wäre Bad Vöslau weg, denn: Eggendorf und Katzelsdorf haben das direkte Duell gegen Bad Vöslau für sich entschieden. „Das ist natürlich das Thema, was alle hier im Verein beschäftigt“, räumt Vöslau-Obmann Behrooz Khiaban ein. Mit Bisamberg kommt ein schwerer Gegner in die Veilchengasse.

Und dann wäre da Katzelsdorf, die als Elfter ebenfalls 23 Punkte haben. Auch hier: Mit einem Sieg gegen Vösendorf ist die Lackner-Elf auch nächstes Jahr in der 2. Landesliga Ost. Ein Unentschieden reicht nur, wenn beide Kontrahenten nicht gewinnen. Bei einer Niederlage müsste Katzelsdorf auf einen Umfaller der anderen beiden Teams hoffen. Wobei eben schon am Freitag klar sein wird, wie Eggendorf gespielt hat. Somit kann am Samstag für Bad Vöslau und Katzelsdorf schon alles entschieden sein. Oder der Samstag wird endgültig zur Zerreißprobe.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Korneuburg - Sierndorf; 20 Uhr: Eggendorf - Langenlebarn, Brunn/Geb. - Mistelbach.

Samstag, 15.30 Uhr: Wolkersdorf - Stockerau; 17.30 Uhr: Katzelsdorf - Vösendorf, Bad Vöslau - Bisamberg.

Sonntag, 17.30 Uhr: Obergänserndorf - Breitenau.