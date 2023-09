Horn Amateure hoffen auf Trainereffekt

Mannersdorf - Wolkersdorf, Freitag, 19.30 Uhr. Wolkersdorfs Coach Markus Siebenhandl freute sich nach dem Auswärtsdreier in Ebreichsdorf: „Man merkt, es ist ein geiler Zug im Verein drin. Es geht in die richtige Richtung, man darf nicht vergessen, dass die Mannschaft im Sommer noch einmal verjüngt worden ist.“ Jetzt muss man nach Mannersdorf.

Bisamberg - Sierndorf, Freitag, 19.30 Uhr. Für die Bisamberger geht es gleich mit dem nächsten Bezirksderby, diesmal gegen Sierndorf weiter: „Zu Hause sind wir bisher eine Macht, ich hoffe, das bleibt so“, meint FCB-Coach Rene Hieblinger. Sein Pendant, Lukas Fürhauser, ist ebenfalls optimistisch: „Ich habe ein gutes Gefühl.“

Brunn - Katzelsdorf, Freitag, 19.30 Uhr. Vier Spiele, vier Siege. Die bisherige Statistik der Brunner ist gegen Katzelsdorf makellos. „Man lebt aber nicht von der Statistik, sondern von den 90 Minuten am Platz“, mahnt Brunn-Trainer Robert Schiener. „Die Heimstärke von Brunn ist bekannt, da muss viel zusammen passen für uns“, ist Katzelsdorf-Coach Peter Lackner gewarnt.

Mistelbach - Klosterneuburg, Freitag, 19.30 Uhr. Mistelbach-Trainer Alfred Rötzer muss im kommenden Spiel gegen Klosterneuburg und auch danach gegen Ebreichsdorf auf die Youngsters Jan Neumann und Oliver Stuchetz verzichten. Die Beiden sind mit der Schule auf Sprachreise, Neumann in England, Stuchetz in Malta. „Das ist der Nachteil, wenn man so junge Spieler hat“, schmunzelt er.

Stockerau - Horn Amateure, Freitag, 19.30 Uhr. Eher mit weniger guten Gefühlen empfängt Stockerau das Schlusslicht Horn Amateure. Nach nur einem Punkt aus den letzten drei Spielen brennt ein wenig der Hut in der Lenaustadt, eine Niederlage sollten Trainer Robert Haas und Co. tunlichst vermeiden. Schließlich müssen noch die Obergänserndorfer nach Langenlebarn, wo man schlechte Erinnerungen hat: „Da sind wir in der Vorsaison ordentlich vermöbelt worden“, warnt Darijo Majstorovic, der sportliche Leiter. Bei den Horn Amateuren warf Trainer Daniel Vladisavljevic am Wochenende das Handtuch: „Für mich hat einiges nicht gepasst, deswegen habe ich jetzt einmal einen Schlussstrich gezogen.“

Admira Panthers - Ebreichsdorf, Samstag, 16 Uhr. Mit Ebreichsdorf ist eine potentielle Top-Mannschaft zu Gast in der Südstadt. „Wir haben sie beobachtet. Wenn wir unsere 100 Prozent abrufen, können wir gegen jeden Gegner bestehen“, ist Panthers-Coach Gerhard Fellner überzeugt. In Ebreichsdorf gilt es, nach der Pleite gegen Wolkersdorf wieder in die Spur zu finden. Trainer Christopher Maucha wird dabei aber nicht auf der Trainerbank Platz nehmen, er holte sich am Freitag eine „Rote“.

Bad Vöslau - Vösendorf, Samstag, 16 Uhr. Die wohl kürzeste Anreise hat ausgerechnet Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher - er wohnt unweit der Veilchengasse, war selbst Spielertrainer in Bad Vöslau. Beim bisherigen Überraschungsteam der Liga kam mit der 0:2-Pleite gegen Sierndorf Sand ins Getriebe, an der Tabellenführung der Dukic-Boys änderte das aber nichts.

Langenlebarn - Obergänserndorf, Sonntag, 11 Uhr. Zur Sonntagsmatinee bittet Langenlebarn Obergänserndorf zum Tanz. Bei Langenlebarn gab es zuletzt eine 2:3-Heimpleite gegen Mannersdorf. Auf der anderen Seite trotze Obergänserndorf Bisamberg ein 1:1 ab.