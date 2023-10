Katzelsdorf hofft auf Trainereffekt

Bisamberg - Klosterneuburg, Freitag, 19.30 Uhr. Klosterneuburg hat mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen einen Lauf. Beim 7:0 gegen Bad Vöslau zeigten die FCK-Kicker sich von der Zuckerseite und besonders Christian Hueber ist in Torlaune. Vor der Saison wäre Bisamberg in diesem Spiel wohl klar in der Favoritenrolle gewesen, mittlerweile darf man aber ein Duell auf Augenhöhe erwarten.

Brunn - Admira Panthers, Freitag, 19.30 Uhr. Für den Leader Admira Panthers kommt es zum Bezirksduell gegen Brunn. Keine drei Kilometer trennen die beiden Sportanlagen. Ernst Baumeister bringt das Duell wohl am besten auf den Punkt. „Ich drücke Brunn die Daumen, das wird aber nichts helfen“, schmunzelte er. Denn Sohn Patrick spielt in Brunn, bei der Admira zog er jahrelang die Fäden.

Stockerau - Wolkersdorf, Freitag, 19.30 Uhr. Der große „Kracher“ heißt Stockerau gegen Wolkersdorf am Freitagabend im Stadion Alte Au. Was erwartet sich SVS-Coach Robert Haas vor diesem Weinviertler Spitzentanz? „Eine kompakte Mannschaft mit einem überragenden Daniel Schöpf, der ihr Um und Auf ist. Wenn wir ihn neutralisieren, haben wir gute Chancen, zu gewinnen.“

Vösendorf - Sierndorf, Freitag, 20 Uhr. Nach dem Sieg über Mannersdorf ist die Erleichterung groß in Sierndorf, jetzt geht es nach Vösendorf: „Ein ganz harter Brocken“, weiß Coach Lukas Fürhauser.

Bad Vöslau - Ebreichsdorf, Samstag, 15 Uhr. Derbytime im Bezirk Baden! „Beide Mannschaften haben nach dem vergangenen Wochenende etwas aufzuarbeiten“, weiß Ebreichsdorf-Coach Robert Serdar - und spielt damit darauf an, dass beide sowohl seine Truppe als auch die Vöslauer zuletzt je eine Niederlage einstecken musste. Während die Ebreichsdorfer gegen Stockerau in einer knappen Partie sich mit 0:2 geschlagen geben musste, geriet Vöslau in Klosterneuburg mit 0:7 unter die Räder.

Obergänserndorf - Horn Amateure, Samstag, 15 Uhr. Zu Hause punkten will auch Obergänserndorf, auch wenn Trainer Michael Wagner meint: „Wir pfeifen personell aus dem letzten Loch.“

Mannersdorf - Mistelbach, Samstag, 16.30 Uhr. Nun gilt es rasch die Wunden zu lecken, denn am Samstag (16:30 Uhr) ist Mistelbach zu Gast. „Jetzt muss ein Dreier her. Sonst werden wir hinten drinnen picken“, hofft Obmann Johannes Horvath auf eine schnelle und vor allem zählbare Kehrtwende. Der ASK kann bis auf Benjamin Spanel (Leistenverletzung) aus dem Vollen schöpfen.

Langenlebarn - Katzelsdorf, Sonntag, 15 Uhr. Das 4:2 in Horn war ein übler Dämpfer für die Kicker aus Langenlebarn, die in dieser Saison noch nicht bei der Topform angekommen sind. Wenn man sich nicht im Tabellenkeller festfahren möchte, braucht es gegen Katzelsdorf zumindest einen Punkt. Die Partie auswärts in Langenlebarn rückte in diesen Tagen beim SC Katzelsdorf in den Hintergrund - denn zum Wochenstart wurde bekannt, dass Peter Lackner nach über vier Jahren nicht mehr als Trainer agieren würde. „Völlig überraschend“, traf es den scheidenden Coach, dass das 2:2 gegen Bisamberg am Samstag sein letztes Spiel im Dienste des SCK sein würde. Interimistisch wird er gegen Langenlebarn von Christopher Drazan und Patrick Kadletz beerbt, am Montag soll der neue starke Mann übernehmen.