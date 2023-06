Korneuburg vor der Krönung

Der ganz große Schlager der Runde findet in Korneuburg statt, wo der Tabellenführer den „Erzrivalen“ aus Stockerau empfängt, welcher der Schalkhammer-Elf in die Meistersuppe spucken möchte. Mit einem Sieg haben Trainer Gerald Schalkhammer und Co. schon die Hände am Meistertitel, bei einer Niederlage dürfte es noch eine Nervenschlacht werden. „Wir werden alles tun, damit wir als Sieger vom Platz gehen“, stellt Stockerau-Trainer Robert Haas klar.

Wolkersdorf muss in Vösendorf bestehen

Wolkersdorf tritt schon am Mittwoch in Vösendorf an. Nur wenn man gewinnt, kann man Druck auf Korneuburg ausüben. Verliert der SCW gegen Vösendorf, ist Korneuburg schon am Mittwoch Meister. „Für mich ist Wolkersdorf die spielerisch stärkste Mannschaft der Liga“, ist Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher gewarnt.

Dreikampf um den Abstieg

Breitenau steht ja schon als Absteiger fest. Doch wer wird der zweite Absteiger? Eggendorf schöpfte zuletzt mit einem Sieg Hoffnung, muss nun in Sierndorf bestehen. Bad Vöslau hat gegen Schlusslicht Breitenau einen Pflichtsieg vor Augen. Und Katzelsdorf muss auswärts zu Bisamberg.

Die nächste Runde

Mittwoch, 20 Uhr: Vösendorf - Wolkersdorf (Ak; Dajic, P. Polak).

Donnerstag, 11 Uhr: Langenlebarn - Obergänserndorf (Hertelt; Marcel-R. Nan, Uguz); 17.30 Uhr: Breitenau/Schw. - Bad Vöslau (C. Mayrhofer; Glassl, Kedrus).

Freitag, 19.30 Uhr: Stockerau - Brunn/Geb. (Gwandner; Antonio Cosic, J. Marek); 20 Uhr: Bisamberg - Katzelsdorf (Radenkovic; Kocaslan, Sahitaj), Mistelbach - Korneuburg (Kijas; Gökdemir, Braha).

Samstag, 17.30 Uhr: Sierndorf - Eggendorf (Tren; Bernhard, J. Strasser).