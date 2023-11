Mit einem Sieg ist Winterkrone fix

Bisamberg - Wolkersdorf, Freitag, 19.30 Uhr. Wolkersdorf reist mit vier Siegen am Stück und jeder Menge Selbstvertrauen nach Bisamberg, wo mit Rene Hieblinger ein früherer Mistelbach-Kicker coacht. Während bei den ersatzgeschwächten Bisambergern Coach Rene Hieblinger „eine Herkulesaufgabe“ sieht.

Stockerau - Mistelbach, Freitag, 19.30 Uhr. Vor dem Duell Fünfter gegen Vierter werden die Karten beim FCM wieder neu gemischt, Innenverteidiger Thomas Augustin fehlt in Stockerau nämlich nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Gut möglich, dass Niki Maslowski nach hinten rückt und Jan Neumann auf die Sechs. Zusätzlich vorstellbar: Bauer kehrt zurück in die Startelf, dafür Albert Kautz wieder ins Sturmzentrum. „Wenn wir ganz oben dranbleiben wollen, dann müssen wir Mistelbach zu Hause schlagen“, meint Stockerau-Trainer Robert Haas.

Vösendorf - Horn Amateure, Freitag, 19.30 Uhr. Gegen Mannersdorf setzte es für Vösendorf die erste Heimniederlage. Gegen Nachzügler Horn Amateure ist die Steinacher-Elf der Favorit. „Jetzt wird sich zeigen, ob wir eine Reaktion zeigen wollen“, weist Vösendorf-Spielertrainer auf die 2:4-Niederlage gegen Mannersdorf hin.

Bad Vöslau - Admira Panthers, Samstag, 14 Uhr. Mit einem Sieg der Admira Panthers wäre der erste „Titel“ vergeben. Denn dann ist die Fellner-Elf der Herbstmeistertitel nicht mehr zu nehmen. Für die Vöslauer gilt es den Negativlauf der letzten Wochen zu stoppen und wieder an die starken Ergebnisse des Saisonbeginns anzuknüpfen.

Obergänserndorf - Klosterneuburg, Samstag, 14 Uhr. „Bei uns heißt es: Und täglich grüßt das Murmeltier. Aber wir werden nicht jammern, sondern die Ärmel aufkrempeln und weiterkämpfen“, Obergänserndorf-Trainer Michael Wagner über die Unserie von sechs Niederlagen in Folge und vor dem Duell mit Klosterneuburg. Die FCK-Kicker holten gegen Langenlebarn einen prestigeträchtigen Erfolg und sind weiter gut in Form. Mittlerweile ist man in der Tabelle sogar schon auf den dritten Platz geklettert. Gegen die Schlusslichter aus Obergänserndorf erwartet Coach Mario Handl dennoch "eine schwere Partie."

Sierndorf - Katzelsdorf, Samstag, 14 Uhr. Bei den Sierndorfern ist der Optimismus vor dem Katzelsdorf-Match aufgrund der Rückkehr von Top-Stürmer Uros Krusic größer geworden. Die Gäste surfen auf der Mini-Erfolgswelle, seit Christoph Knaller vor zwei Wochen das Traineramt übernommen hat. Denn unter dem Neo-Coach gab's für die Jungs vom Leithabach zwei Siege.

Mannersdorf - Brunn, Samstag, 16 Uhr. Mit breiter Brust empfängt Mannersdorf die Brunner, haben die doch mit einem 4:2-Sieg über Vösendorf Selbstvertrauen getankt. Ganz anders Brunn, wo man seit sechs Runden auf einen vollen Erfolg wartet. „Jetzt sind wir unter Zugzwang“, weiß Brunn-Coach Robert Schiener.

Langenlebarn - Ebreichsdorf, Sonntag, 14 Uhr. Der Abgang von Coach Mitrovic brachte noch nicht den erhofften Effekt. Gegen Klosterneuburg setzte es eine klare 0:4-Schlappe. Gegen Ebreichsdorf braucht "Lale" jetzt rasch ein Erfolgserlebnis, wenn man nicht in Gefahr laufen möchte, auf dem letzten Platz zu überwintern. Die Ebreichsdorfer präsentierten sich am Sonntag wie ein Spitzenteam, spielte Bisamberg an die Wand - Trainer Robert Serdar sah diese Vorstellung als „Schritt in die richtige Richtung“.