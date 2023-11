Sechs-Punkte-Spiel der Nachzügler

Bisamberg - Admira Panthers, Freitag, 19.30 Uhr. Zum Abschluss der Hinrunde will Bisamberg zu Hause gegen die Admira Panthers den Titel der besten Heimmannschaft verteidigen: „Das wäre ein würdiger Abschluss“, meint Coach Rene Hieblinger. Für die Panthers ist der Herbstmeistertitel bereits fix. „Wichtig ist, die Spannung hochzuhalten und auf Zug zu bleiben. Wir wollen die letzten drei Punkte mitnehmen, dann mit einem Polster in die Winterpause gehen“, gibt Panthers-Coach Gerhard Fellner die Marschrichtung vor.

Brunn - Stockerau, Freitag, 19.30 Uhr. „Wenn wir oben dranbleiben wollen ist ein Sieg ein Muss“, stellt Stockerau-Trainer vor dem Auswärtsspiel in Brunn klar. Vor den Gästen ist Brunn-Coach Robert Schiener jedenfalls gewarnt: „Ein unheimlich starker Gegner. Ich habe sie gegen die Admira Panthers gesehen. Stockerau ist eine Top-Mannschaft.“

Klosterneuburg - Sierndorf, Freitag, 19.30 Uhr. Für Klosterneuburg geht es im letzten Spiel um den positiven Abschluss einer souveränen Hinrunde. Im Heimspiel gegen Sierndorf wird man klar in der Favoritenrolle sein, doch Coach Handl warnte bereits davor den letzten Gegner nicht zu unterschätzen. Bei einem Sieg und einer Niederlage von Wolkersdorf wäre Platz zwei möglich. Sierndorf will den Schwung aus dem Katzelsdorf-Match mitnehmen und auch in Klosterneuburg punkten: „Dort sind wir aber Außenseiter.“

Ebreichsdorf - Obergänserndorf, Freitag, 20 Uhr. Bei den Obergänserndorfern krempelt Trainer Michael Wagner nach sieben Niederlagen in Folge die Ärmel hoch: „Wir müssen weiterarbeiten, denn das Glück ist derzeit nicht auf unserer Seite.“ Eine schwerere Aufgabe als Ebreichsdorf auswärts gibt es aber auch nicht. Bei den Gastgebern zeigt die Kurve in die andere Richtung - der Sieg gegen Langenlebarn am Montag war der vierte volle Erfolg en suite, langsam aber sicher schiebt sich die Truppe von Robert Serdar wieder an die Spitzenplätze.

Mistelbach - Bad Vöslau, Freitag, 20 Uhr. Mit einem Sieg kann Mistelbach zu den vorderen Teams aufstoßen. Auf der anderen Seite braucht Bad Vöslau einen vollen Erfolg. Denn der einstige Tabellenführer hat nun damit zu kämpfen, nicht in die Nähe der Abstiegszone zu rutschen. In der Vorwoche gab's gegen die Admira Panthers nichts zu holen.

Wolkersdorf - Langenlebarn, Freitag, 20 Uhr. Für Langenlebarn geht es um einen versöhnlichen Abschluss einer durchwachsenen Hinrunde. Auch der Trainwechsel brachte "Lale" nicht in die Spur. Mit Wolkersdorf hat man zum Abschluss aber einen schweren Gegner vor der Brust. „Jetzt gibt es nur noch ein Ziel: Drei Punkte gegen Langenlebarn“, visiert Wolkersdorf-Coach Markus Siebenhandl einen Sieg zum Abschluss an. Mit einem Punkt wäre Wolkersdorf der Vize-Herbstmeistertitel nicht mehr zu nehmen.

Katzelsdorf - Vösendorf, Samstag, 14 Uhr. Viel Lob bekommt Neo-Katzelsdorf-Coach Christoph Knaller von Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher: „Er hat sie wieder besser in die Spur gebracht. Aber Katzelsdorf ist grundsätzlich ein Gegner, der uns liegt.“ Knaller hat in Katzelsdorf nach zwei Siegen in Folge gegen Sierndorf die erste Niederlage einstecken müssen, dazu kam eine Gelb-Rote für Youngster Max Velickovic.

Horn Amateure - Mannersdorf, Samstag, 17 Uhr. Das Sechs-Punkte-Spiel geht in Horn über die Bühne. Da geht es für beide Teams darum, wertvolle Punkte in den Winter zu retten. Bei Mannersdorf gab es nach der Pleite gegen Brunn ja das Aus für Peter Slosarek, Neo-Coach Skinny Maucha übernimmt erst ab der Rückrunde. Sportlicher Leiter Christian Juhnke hat gegen die Horn Amateure das Sagen.