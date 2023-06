Spannung an beiden Fronten

Korneuburg - Stockerau, Freitag, 19.30 Uhr. Der ganz große Schlager der Runde findet in Korneuburg statt, wo der Tabellenführer den „Erzrivalen“ aus Stockerau empfängt, welcher der Schalkhammer-Elf in die Meistersuppe spucken möchte. Mit einem Sieg haben Trainer Gerald Schalkhammer und Co. schon anderthalb Hände am Meistertitel, bei einer Niederlage dürfte es noch eine Nervenschlacht werden. „Wir werden alles tun, damit wir als Sieger vom Platz gehen“, stellt Stockerau-Trainer Robert Haas klar.

Wolkersdorf will weiter Druck machen

Wolkersdorf - Brunn, Freitag, 19.30 Uhr. Nach dem 2:0-Sieg gegen Leader Korneuburg wartet auf Brunn das Auswärtsspiel in Wolkersdorf. „Eine Topmannschaft. Das wird sicher ein sehr schweres Spiel für uns“, muss Trainer Robert Schiener auf den gelbgesperrten Ronald Datler verzichten. Wolkersdorf verlor überraschend in Bisamberg. Spielmacher Daniel Schöpf, der gesperrt zuschauen musste, fehlte an allen Ecken und Enden. Im Heimspiel gegen Brunn ist der Kreativgeist wieder dabei. Günter Schiesswald will mit seinen Burschen rasch zurück in die Erfolgsspur.

Heimfestung soll nicht fallen

Vösendorf - Bisamberg, Freitag, 20 Uhr. Vösendorf mühte sich zuletzt zu einem 2:1-Sieg über Schlusslicht Breitenau. Währenddessen tankte Bisamberg mit einem Sieg über Wolkersdorf Selbstvertrauen. „Sie haben eine aufsteigende Form, eine gute Mannschaft und gute Einzelspieler. Wir spielen aber zuhause, wollen versuchen wieder Punkte bei uns zu halten und wollen unsere Heimserie weiterführen“, meint Vösendorf-Spielertrainer Sascha Steinacher.

Jank gibt sich kämpferisch

Eggendorf - Mistelbach, Freitag, 20 Uhr. Zwei magere Punkte haben die Eggendorfer im Frühjahr auf dem Konto - unter Trainer Alexander Jank, der seinen Rücktritt für Sommer bekannt gegeben hat, wartet der Abstiegskandidat immer noch auf einen vollen Erfolg. „Wir geben nicht auf“, zeigt sich Jank kämpferisch. Mistelbach gewann am Freitag gegen Obergänserndorf zum dritten Mal in Folge. Von den letzten sieben Partien verlor man überhaupt nur eine. Der Erfolgslauf spülte die Jungs von Trainer Marco Brank bis auf Rang sieben vor. Jetzt fährt man nach Eggendorf, wo man die Serie natürlich verlängern will.

Katzelsdorf braucht Punkte

Katzelsdorf - Breitenau, Samstag, 16.30 Uhr. Nachbarschaftsduell und Kellerderby an der Leitha! Für Ex-Breitenauer Bernhard Fucik wird es Wiedersehen mit den ehemaligen Teamkollegen, nachdem im Herbst die „Scheidung“ nicht so richtig friktionsfrei verlief. „Wir werden noch ein paar Punkte brauchen, um endgültig den Ligaverbleib abzusichern“, meint Katzelsdorf-Trainer Peter Lackner.

Bad Vöslau wohl gerettet

Bad Vöslau - Langenlebarn, Samstag, 17.30 Uhr. Zuversichtlich in die letzten Runden geht Bad Vöslau-Obmann Behrooz Khiaban. „Wir spielen phasenweise sehr gut, müssen uns dafür nur mehr belohnen“, so der Vorstand der Thermalstädter. Gute Neuigkeiten in der Veilchengasse: Das Lazarett lichtet sich, immer mehr Spieler kehren von der Verletztenliste zurück. Und: Die Bad Vöslauer sind fast sicher gerettet.

Derbytime in Obergänserndorf

Obergänserndorf - Sierndorf, Sonntag, 17.30 Uhr. Mit Obergänserndorf gegen Sierndorf gibt es in der Runde noch ein zweites Korneuburger Bezirksderby, wo Sierndorfs Trainer Lukas Fürhauser eine Reaktion seiner Mannschaft erwartet: „Gegen Bad Vöslau haben wir die schlechteste Leistung geboten, seitdem ich hier Trainer bin.“