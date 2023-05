Verfolger mit Auftrieb

Zu einem Korneuburger Bezirksderby kommt es in Bisamberg, wo Sierndorf zu Gast ist. Dabei wollen FCB-Coach Thomas Flögel und Co. endlich wieder gegen die Sierndorfer gewinnen, der letzte Sieg ist fünf Jahre her, zuletzt gewann man im April 2018 zu Hause mit 2:0.

Stanic-Rückkehr tut gut

Wolkersdorf ist nach drei Siegen am Stück wieder in der Spur und auf Platz zwei zurück. Vor allem die Rückkehr von Goalgetter Christian Stanic (fünf Tore in den letzten drei Spielen, Anm.) tut der Schiesswald-Elf gut. Jetzt ist am Freitag Eggendorf zu Gast. Die „Big Four“ hat der ASK Eggendorf, der im Frühjahr noch immer sieglos ist, in den nächsten vier Wochen vor der Brust. „Wenn wir nicht anfangen, dass wir unsere Großchancen nutzen, werden wir kein Spiel gewinnen“, prognostiziert Eggendorf-Coach Alexander Jank, der aktuell ein großes Manko beim Umgang mit Möglichkeiten sieht.

Gegen Vösendorf hat es Mistelbach schwer

Die nächste Aufgabe hat es in sich. Nicht nur, weil der FC Mistelbach im Doppel Bisamberg/Langenlebarn nur einen Zähler holte, obwohl mindestens vier geplant waren, sondern auch, weil man am Freitag zur Heimmacht nach Vösendorf muss. An die jüngste Vergangenheit hat der FCM keine guten Erinnerungen. Im Herbst gab es ein 0:3, auch die beiden Spiele davor gingen an Vösendorf. „Wir spielen zuhause. Mal schauen, was der Kader hergibt“, hat Vösendorfs Spielertrainer Sascha Steinacher das ein oder andere Fragezeichen.

Verletzte Vöslauer

Der Verletzungsteufel hat in der Veilchengasse einer Dauerkarte – und nutzt sie zum Leidwesen des ASK Bad Vöslau aktuell auch in vollen Zügen aus. „Das wird leider in den nächsten Wochen nicht besser, wir hoffen aber trotzdem, dass wir dennoch einige Punkte mitnehmen können“, meint Obmann Behrooz Khiaban, der am Samstag mit seiner Truppe Brunn/Gebirge empfängt. Da ist Trainer Robert Schiener gewarnt: „Sie schlagen sich unter ihrem Wert, werden uns nichts schenken.“

Zum Lauf kommt der Leader

Ein echtes Schlagerspiel findet in Obergänserndorf statt, wo die Hausherren Tabellenführer Korneuburg empfangen. Die Wagner-Elf ist momentan "on fire", holte drei Siege aus den letzten vier Spielen und ist zudem in der Rückrundentabelle punktegleich mit den Korneuburgern.

Katzelsdorf muss auf Drazan verzichten

Katzelsdorf hat sich nach den letzten Rückschlag in der Liga mit dem Final-Einzug im NÖ Meistercup wieder etwas Selbstvertrauen verschafft. Allerdings zog sich Christopher Drazan dabei eine Muskelverletzung zu, dürfte die nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. „Ein sehr schmerzhafter Ausfall“, so Trainer Peter Lackner, der gegen Stockerau auf eine Überraschung hofft. Doch auch beim Gegner läuft es nicht rund. "Wir haben ein Offensivproblem, das ist Fakt", meint Stockerau-Coach Robert Haas.

Langenlebarn mit Erfolgserlebnis zum Schlusslicht

Rechtzeitig vor dem Schlüsselspiel am Sonntag bei Schlusslicht Breitenau hat Langenlebarn nach fünf Auftaktniederlagen in Folge zum ersten Mal im Frühjahr angeschrieben und das Nachtragsspiel in Mistelbach nicht unverdient gleich mit 3:0 gewonnen. Damit fährt der Aufsteiger mit breiter Brust nach Breitenau, wird den Gegner aber nicht unterschätzen. Die Breitenauer haben neben der Tabelle auch mit ihren Spielern Probleme. „Pavel Klimpar hat gegen Sierndorf bereits eine auf die Ferse bekommen, jetzt wieder. Er hat Probleme mit der Achillessehne", so Sportchef Markus Krachler, der auch auf Philipp Schwarz (Oberschenkelprobleme) verzichten muss.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Bisamberg - Sierndorf (M. Günes; Mehmet, Akcay, Cakmak), Wolkersdorf - Eggendorf (Hochgatterer; Kokoszka, Atik); 20 Uhr: Vösendorf - Mistelbach (D. Holzinger; Koch, Alisik).

Samstag, 16.30 Uhr: Bad Vöslau - Brunn/Geb. (A. Kaiblinger; Steingruber, Gyarmati), Obergänserndorf - Korneuburg (Enachi; Cizmecioglu, Glassl), Katzelsdorf - Stockerau (Kazanci; F. Komar, G. Henning).

Sonntag, 16.30 Uhr: Breitenau/Schw. - Langenlebarn (M. Fischer; Sungur, Bonic).