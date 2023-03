Zwei Derbys und ein ungleiches Duell

Wolkersdorf musste zum Start krankheitsbedingt auf Flügelspieler Emanuel Rajdl verzichten, im Derby gegen Mistelbach dürfte er aber wieder dabei sein. Goalgetter Christian Stanic (Bandscheibenvorfall) wird wahrscheinlich noch immer fehlen, dafür kam mit Niklas Mikulanec ein wichtiger Mann zurück. Er feierte gegen Katzelsdorf ein 30-Minuten-Comeback. Die Statistik spricht klar für den SCW: Aus den letzten vier Spielen verlor man nur eines, die letzten beiden Spiele gingen mit 4:0 und 5:0 an Wolkersdorf.

Brunn will wieder punkten

Nach der Auftaktpleite zur Rückrunde in Sierndorf will Brunn zuhause gegen Langenlebarn wieder zurückschlagen. „Wir fahren personell aber am Limit“, hat Brunn-Coach Robert Schiener einige Ausfälle zu verkraften. Für einen Punkterfolg gilt es vor allem die Pleite gegen Sierndorf aufzuarbeiten. „Langenlebarn ist ein ähnlicher Gegner“, weiß Schiener

Papierform spricht für Korneuburg

Tabellenführer Korneuburg hat auf dem Papier die einfachste Aufgabe mit Schlusslicht Breitenau, dennoch warnt Coach Gerald Schalkhammer: „Wir werden niemanden den Gefallen tun und sie unterschätzen, sondern hochkonzentriert und professionell an die Sache herangehen. Für mich sind sie nicht so schlecht, wie es der Tabellenstand vielleicht aussagt.“ Für Breitenau wird vor allem die Defensive wichtig sein. „Die Trauben hängen verdammt hoch. Da werden wir sehr tief drinnen stehen und schauen, dass wir nichts zulassen", weiß Breitenaus Sektionsleiter Markus Krachler.

Punkte gegen den Abstieg

Nach der bitteren Auftaktpleite will Bisamberg in Eggendorf anschreiben, das wird laut Trainer Thomas Flögel aber nur möglich sein, wenn man offensiv mehr Punch zeigt: „An den Chancen mangelt es bei uns wirklich nicht, an deren Verwertung aber sehr wohl.“ Eggendorf startete mit einem Rückschlag gegen Schlusslicht Breitenau. „Wir dürfen jetzt aber nicht den Kopf in den Sand stecken“, so Coach Alexander Jank, der auf den gesperrten Martin Wagner verzichten muss. Gegen Bisamberg zählen wieder nur drei Punkte, der Tabellenvorletzte ist ebenfalls im Abstiegsstrudel gefangen.

Lackner gegen die „Ex“

Katzelsdorf erwischte mit der 3:2-Überraschung über Top-Team Wolkersdorf einen perfekten Start. „Gegen Bad Vöslau wird es aber sehr schwer werden, auch sie brauchen dringend Punkte“, ist Katzelsdorf-Trainer Peter Lackner gegen seinen Ex-Klub auf der Hut. Für die Vöslauer gilt es nach der Auftaktpleite gege Vösendorf endlich anzuschreiben. „Katzelsdorf hat eine starke Mannschaft, mit Christopher Drazan einen Dreh- und Angelpunkt mit viel Qualität“, weiß Vöslau-Obmann Behrooz Khiaban.

„Unser wichtigstes Derby“

Ein Derby mit Brisanz findet in Stockerau statt, mit Sierndorf kommt ein Angstgegner der Hausherren. „Definitiv unser wichtigstes Derby“, stellt Sierndorfs Trainer Lukas Fürhauser klar. Auch weil sich die Bilanz gegen die Lenaustädter sehen lassen kann: sieben Spiele, vier Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage. Diese gab es im Vorjahr auf eigener Anlage, allerdings revanchierten sich Fürhauser und Co. dann vergangenen Herbst mit einem 4:2-Erfolg.

Gute Bilanz für Obergänserndorf

In Obergänserndorf schaut am Sonntag Vösendorf vorbei, für den sportlichen Leiter der TSU, Darijo Majstorovic, ein harter Brocken: „Aber erstens wollen wir zu Hause gegen jeden Gegner gewinnen und zweitens liegen uns die Vösendorfer meistens.“ Stimmt, in den letzten fünf Partien gab es nur eine Niederlage, vor knapp einem Jahr in Vösendorf. Die Vösendorfer müssen auf Routinier Georg Nemetschek verzichten, der sich einen Kreuzbandriss zuzog. „Ganz bitter, dennoch fahren wir nach Obergänserndorf, um zu gewinnen“, meint Spielertrainer Sascha Steinacher.

Die nächste Runde

Freitag, 19.30 Uhr: Mistelbach - Wolkersdorf (Autherith).- 20 Uhr: Brunn/Geb. - Langenlebarn (Hochgatterer), Korneuburg - Breitenau/Schw. (Mayer), ASK Eggendorf - Bisamberg (Gwandner).- Samstag, 16.30 Uhr: Bad Vöslau - SC Katzelsdorf (Ivankovic), Stockerau SV - Sierndorf (Schindl).- Sonntag, 16.30 Uhr: Obergänserndorf - Vösendorf (Usrael).