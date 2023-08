Doppelpack zum Auftakt für Horn Amateure

Neue Saison, neue Liga, neue Mannschaft – kurz heruntergebrochen die Ausgangslage der Horn Amateure, dem überraschenden Liga-Neuling in der 2. Landesliga Ost. Eine Überraschung war es, als der Niederösterreichische Fußballverband gegen Ende der Vorsaison bekanntgab, dass die Horn Amateure aus der 1. Klasse Nordwest-Mitte in die „Ost“ hochgezogen und der Admira II folgen würden.

Ein turbulenter und transferreicher Sommer folgte, in dem die Horner ihre zweite Garde praktisch komplett umbauten. Nicht mehr viel hat die jetzige Truppe von Trainer Daniel Vladislavljevic mit jenem Team zu tun, welches im Vorjahr gerade so Rang sechs in der zwei Ligen tieferen 1. Klasse ergatterte. Profitieren werden die Horn Amateure künftig freilich auch von den vielen Youngsters, die der SV Horn verpflichtet hat – sie sollen sich in der 2. Landesliga den Feinschliff für die 2. Liga holen. „Wir wollen so schnell wie möglich von unten weg kommen und dann unser Ausbildungskonzept durchziehen“, steckte Vladislavljevic die Zielsetzung klar aus. Negativ sieht er den Umbruch nicht: „Es ist auch schwierig, eine schon bestehende Mannschaft auf ein neues Level zu heben. Alles hat sein Für und Wider. Im Fußball muss so ein Start von Null kein Nachteil sein.“ Die Vorbereitungsphase sei positiv verlaufen, jeder habe seine Chance bekommen und die Ergebnisse haben gestimmt.

Gleich zum Auftakt steht für die Waldviertler eine Doppelrunde an: Zunächst geht's auswärts am Freitag nach Klosterneuburg, anschließend am Dienstag daheim gegen Katzelsdorf. Vladislavljevic hat die Auftaktgegner bereits unter die Lupe genommen: „Ich habe mir Klosterneuburg im Cup (5:0 in Langenzersdorf, Anm.) angesehen. Sie sind eine ziemlich gute, junge und dynamische Truppe und ja auch nicht umsonst aufgestiegen. Katzelsdorf habe ich mir am Samstag gegen Steinbrunn (6:5, Anm.) angeschaut, sie sind das Gegenteil, eine sehr routinierte Mannschaft.“ Generell erhoffe er sich zum Start naturgemäß „so viele Punkte wie möglich“, aber: „Für einige Spieler ist es doch erst das erste Kampfmannschafts-Jahr nach dem Nachwuchs. Deswegen wird es spannend, wie wir uns gegen die ersten Gegner tun.“