Der Samstagsfluch

Der Samstag. Ein Tag wie jeder andere? Nicht für Brunn! Denn die Brunner haben eine durchaus kuriose Statistik vorzuweisen. Drei Niederlagen setzte es in der bisherigen Saison. Und alle drei kamen an einem Samstag. So war es auch beim Duell am Wochenende gegen Abstiegskandidat Bad Vöslau, wo es für Brunn eine enttäuschende 1:2-Niederlage setzte. „Der Samstag liegt uns anscheinend nicht“, rätselte Brunns Co-Trainer Alexander Weninger, der in Abwesenheit des verhinderten Robert Schieners das Kommando übernahm. Titelchance ist wohl vorbei.

Mitgespielt hat natürlich die Tatsache, dass einige Spieler fehlten. Philipp Gallhuber war gesperrt, Matthias Nemetz ist mit einem Nasenbeinbruch out. Das neben den Langzeitverletzten rund um Simon Wieland, Fabio Schuckert und Michael Tromayer. „Wenn ein paar Spieler nicht fit sind oder spielen müssen, obwohl sie nicht fit sind, können wir nicht an unsere Leistungsgrenze gehen“, schnaufte Weninger nach der Pleite in Bad Vöslau.

Für die Brunner ist damit sechs Runden vor Schluss mit acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Korneuburg die Titelchance wohl endgültig Geschichte. „Das war schon vor dem Spiel kein Thema, aber spätestens jetzt ist das auch endgültig der Fall“, hakt Weninger das Titelrennen damit auch rechnerisch ab.