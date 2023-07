Das sind die Neuen in Wolkersdorf

David Lippeck

Der 22-Jährige kommt aus der 2. Landesliga West vom SK Eggenburg und zählte dort seit seinem Wechsel im Sommer 2021 zum unumstrittenen Stammpersonal. Daran änderten auch mehrere Trainerwechsel nicht. Von Jänner 2020 bis Sommer 2021 kickte der zentrale Mittelfeldmann für den SC Laa in der Gebietsliga, davor war er in Horn, wo er für die zweite Mannschaft auflief. Fünfmal stand Lippeck, der seine Laufbahn beim ASV Asparn begann, sogar im Kader des Zweitligisten. Nun soll er die Lücke, die durch den Zillinger-Abgang entstand, schließen. Mit den Horn Amateuren kam justament vor dieser Saison Lippecks Ex-Klub als neuer Gegner dazu. Er weiß: „Die neue 16er-Liga wird sehr interessant werden, durch die Mischung aus den Amateurmannschaften und den Kampfmannschaften mit langer Erfahrung in der 2. Landesliga Ost.“ Und Lippecks Erwartungen? „Anspruchsvolle und ansehnliche Spiele aufgrund der qualitativ starken Mannschaft in Wolkersdorf.“

Maximilian Schiener

Der hochveranlagte Torhüter kommt von Ligakonkurrent Bisamberg. Als er von Sommer 2020 bis Sommer 2022 beim SC Laa spielte, bezeichnete ihn der damalige Prottes-Trainer Philip Haubner als „den besten Goalie der Liga“. In der letzten Saison musste sich der 23-Jährige mit Christoph Sauer um die Einser-Position matchen, genau dasselbe blüht dem Polizisten jetzt in Wolkersdorf auch. Seine Ausbildung genoss der Herrnbaumgartner beim SK Rapid und St. Pölten.

Mathias Stöckl

Der 2004er-Jahrgang, der schon von 2011 bis 2017 in der Wolkerdorfer Jugend kickte und damit die Eigenbauspieler-Regelung erfüllt, hat trotz jungen Jahren schon 47 Kampfmannschaftsspiele vorzuweisen. Die spulte er alle für den SV Großebersdorf ab, jetzt will er den nächsten Schritt gehen und kontinuierlich Landesliga-Luft schnuppern.

Die Leihspieler „auf Reisen“

Lukas Kopriva, Oliver Farkas (beide Großebersdorf), Maximilan Wittmann, Sebastian Jaich (beide Obersdorf) und Tobias Gaunersdorfer (Kreuttal) sind allesamt vom SCW in die erste beziehungsweise zweite Klasse verliehen. „Da muss ich mir noch anschauen, wie es weitergeht“, schließt Sportleiter Wolfgang Jaich den ein oder anderen Rückkehrer nicht aus, um die Quantität im Kader zu erhöhen.

Gestartet wurde übrigens am Montag mit einem Heimprogramm, offizieller Vorbereitungsstart ist dann in der kommenden Woche, am Donnerstag, 13. Juli.