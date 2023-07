Startschuss für den neuen Chef

NÖN: Nach sechseinhalb Jahren als Co-Trainer sind Sie jetzt erstmals Chef. Was wird die größte Umstellung an der neuen Herausforderung?Markus Siebenhandl: Ich fühle mich absolut bereit. Es ist ein guter Schritt, der jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Die größte Umstellung werden die Verantwortung und vor allem auch Teamführung. Ein Vorteil ist, dass ich die Charaktere und den Großteil der Mannschaft schon sehr gut kenne. Mir persönlich sind ein respektvoller Umgang und eine klare Kommunikation sehr wichtig.

Wofür steht der Trainer Markus Siebenhandl?Siebenhandl: Ich stehe für einen aktiven und mutigen Fußball. Da gehe ich als Trainer voran und das wissen die Spieler auch. Das wollen der Verein und auch die Zuschauer sehen. Gegen den Ball muss die Arbeit intensiv sein, das ist in einer Landesliga essenziell. Das Spiel mit dem Ball will ich natürlich auch weiter forcieren.

Sie haben früh die aktive Karriere beendet, sind dann rasch ins Trainergeschäft eingestiegen und jetzt mit erst 25 Jahren fast schon ein alter Hase. Wo kann die Reise hingehen?Siebenhandl: Ich hab für den Trainer Markus Siebenhandl nie einen langfristigen Plan gemacht, sondern die Aufgabe, die aktuell angestanden ist, immer mit 100 Prozent ausgefüllt. Man muss immer die komplette Energie und Leidenschaft reinstecken. Ich will maximal erfolgreich sein und das Maximum herauskitzeln. Einen langfristigen Plan hab ich nicht, sondern eher hundert Prozent im Hier und Jetzt zu geben.

Am Donnerstag ist Trainingsstart. Was steht in der ersten Woche im Vordergrund und was sind die Schwerpunkte bis zum Saisonstart?Siebenhandl: Wir wollen den körperlichen Zustand wieder auf das nötige Level bringen, damit wir wieder unseren aktiven, mutigen Fußball spielen können. Am Programm stehen viele spielerische Formen mit vielen Umschaltmomenten.

Die letzte Saison zu toppen wird schwierig. Was ist nach dem Vizemeistertitel in dieser Spielzeit drin?Siebenhandl: Ich denke, man sollte die letzte Saison so belassen, wie sie war. Es war toll, aber jetzt geht es weiter. Wir schauen von Woche zu Woche, damit wir das Maximale aus der Mannschaft herausholen und den Leuten eine Freude bereiten. Wenn wir diesen Fußball spielen, dann werden wir Erfolg haben und dann kommt auch die Platzierung.