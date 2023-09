Die Achterbahn geht weiter

Wundertüte Katzelsdorf! Nach der dominanten Vorstellung gegen Klosterneuburg, der anständigen (aber unbelohnten) Darbietung gegen Ebreichsdorf rutscht die Mannschaft von Trainer Peter Lackner gegen Wolkersdorf komplett aus, schlittert in ein 0:5-Debakel. „Mir fehlen die Worte, unbeschreiblich, was da los war. Kollektives Totalversagen, von hinten bis vorne. Der Sieg geht auch in dieser Höhe für Wolkersdorf absolut in Ordnung, hätte auch noch höher ausfallen können. Wir werden beim Training intern genau analysieren, was da passiert ist“, war Coach Lackner auch am Tag nach der Partie noch immer geschockt.

Lackner vermisste vor allem bei seinen Routiniers die notwendige Souveränität. „Das muss ich bei Spielern, die so viel Erfahrung mitbringen, schon voraussetzen können. Aber da ist nichts gekommen“, so Lackner weiter, der noch dazu Dominik Lukac wohl verletzt vorgeben muss.