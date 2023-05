Drazan bleibt Katzelsdorfer

Die Saison ist noch im vollen Gange, dennoch läuft vielerorts die Kaderplanung auf Hochtouren – so auch beim SC Katzelsdorf. Mit der prominentesten Personalie kann der Verein bereits Vollzug melden: Ex-Bundesliga-Profi Christopher Drazan bleibt ein weiteres Jahr an der Leitha. „Das freut uns natürlich sehr“, meint Sportdirektor Martin Stricker. Auch mit Trainer Peter Lackner soll alles klar sein. „Das Gespräch zu meiner Verlängerung ist nur eine Formsache, das wird keine halbe Stunde dauern“, fühlt sich Lackner wohl – und bastelt bereits am Kader.

