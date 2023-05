Historisch! Katzelsdorf stürmt ins Cup-Finale

Das Wochenende begann für Katzelsdorf wenig erfreulich, in Brunn setzte es eine 1:4-Niederlage, damit sammelte der SCK in den vergangenen vier Liga-Partien nur einen einzigen Punkt. Montagabend herrschte aber dennoch Jubelstimmung an der Leitha – denn von der weiten Auswärtsfahrt nach Wolfsthal kamen die Katzelsdorfer mit einem Erfolgserlebnis nach Hause. Im Meistercup-Halbfinale setzte sich die Truppe von Trainer Peter Lackner mit einem 4:1-Erfolg souverän durch. „Die Freude ist groß, schließlich hat man nicht jedes Jahr die Möglichkeit, um einen Platz im ÖFB-Cup zu spielen. Ein schöner Erfolg für den ganzen Verein“, so der Coach. Mit einem Daniel Jäger-Doppelpack und je einem Treffer von Moritz Stangl und Bernhard Fucik, machten die Katzesdorfer alles klar, liefen nie Gefahr auszurutschen. Doch der Sieg in Wolfsthal könnte zu einem Pyrrhussieg werden – denn Christopher Drazan musste mit einer Oberschenkelverletzung vom Feld, eine MR-Untersuchung soll Klarheit bringen.

Für die nächsten Aufgaben in der Liga ist Drazan kein Thema, bis zum Final-Hinspiel gegen Haitzendorf am 18. Mai sollte er aber fit sein. Das Rückspiel gegen den 1. Landesliga-Klub findet am 29. Mai statt. Dazu braucht es noch eine entsprechende Rochade im Landesliga-Kalender. „Das werden harte Wochen“, so Lackner.