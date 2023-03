Traumdebüt dank spätem Siegestor

Zum ersten Mal in seinem (jungen) Leben spielt Moritz Stangl für einen anderen Verein als den USV Scheiblingkirchen. Die Leihgabe an den SC Katzelsdorf hat sich gegen Wolkersdorf gleich mit einem Einstand nach Maß vorgestellt. „In meinem Pflichtspiel-Debüt für Katzelsdorf in der 90. Minute den Siegestreffer zu schießen – das war für mich persönlich natürlich ein sehr besonderer Moment, den ich ewig in Erinnerung behalten werde“, so der Stürmer.

Der Treffer und die drei Punkte sollen der Truppe jetzt weiter Auftrieb geben: „Ich bin davon überzeugt, dass dieser Sieg auswärts in Wolkersdorf der Startschuss für eine erfolgreiche Rückrunde war und dass es uns auch als Mannschaft gestärkt und näher zusammengebracht hat.“

Stangl fühlt sich wohl in Katzelsdorf, er wurde von der Mannschaft „super aufgenommen“: „Ich war schon nach den ersten Trainings sehr glücklich, weil ich mich sehr schnell wohlgefühlt habe. Auch vom Trainer spüre ich das Vertrauen. Ich freue mich, wenn ich es ihm zurückgeben kann.“ Der größte Unterschied für ihn persönlich zwischen den Vereinen war der „Schritt vom Bekannten ins damals Unbekannte“.