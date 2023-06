Meister! Korneuburg jubelte in der Kantine

Am Mittwochabend brannte noch lange Licht in der Kantine der druckmittel.at-Arena in Korneuburg. Denn nach dem Training saßen Trainer Gerald Schalkhammer, einige Spieler und Funktionäre noch zusammen und verfolgten das Auswärtsspiel der Wolkersdorfer in Vösendorf. 60 Minuten führte der größte Konkurrent 1:0, ehe man – auch wegen zweier Ausschlüsse – doch noch 1:6 verlor. Damit war es um kurz vor 22 Uhr amtlich: Der SC Sparkasse Korneuburg ist Meister!

„Da ist dann viel Ballast abgefallen, für mich sicher der bedeutendste und härteste Titel meiner Karriere. Die ganze Saison waren sehr fordernde Umstände, jetzt bin ich einfach nur glücklich“, sprudelte es aus Schalkhammer nur so heraus, der danach noch anstieß, während seine Kicker eine spontane Meisterparty in Wien feierten. Einige Korneuburger waren ohnehin vor Ort in Vösendorf, feierten auf dem Feld mit den Vösendorfern. „Mit dem ein oder anderen Kaltgetränk sind sie bei uns am Rasen gestanden“, schmunzelte ASV-Spielertrainer Sascha Steinacher.

Im Derby wird dann offiziell abgefeiert

Am heutigen Freitag geht es dann zum letzten Auswärtsspiel der Saison nach Mistelbach, danach gingen die Korneuburger Kicker weiterfeiern. Teil III der Feierlichkeiten findet an diesem Freitag beim letzten Match gegen Sierndorf statt, Meisterteller, Medaillen und ganz viel Sekt inklusive. „Ich hoffe auf ein volles Haus, dass haben sich die Burschen verdient“, so Schalkhammer.